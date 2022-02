Communicatiestudent Olaf is nummer drie voor de SP in Breda en zet zich in voor meer studentenwoningen

De SP was het afgelopen jaar veel in het nieuws. De partij royeerde ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ van de jongerentak en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doet de partij ‘maar’ in 86 gemeentes mee. Olaf van der Bruggen, eerstejaarsstudent Communicatie en kandidaat-raadslid in Breda, focust zich liever op zijn eigen stad en heeft plannen voor studenten in het bijzonder.

Het meest recente incident rond de landelijke SP speelde afgelopen oktober en ging over een jonge groep actieve leden. Zij wilden dat SP vol inzet op de klassenstrijd, zonder nog samen te werken met ‘kapitalistische partijen’. Binnen de partij werden die leden ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ genoemd. Ze namen het bestuur van jongerenorganisatie Rood over en probeerden ook het landelijke bestuur te bereiken. Daarop greep het partijbestuur in. Leden van Rood mochten niet ook nog lid zijn van de landelijke partij en werden geroyeerd.



Goede leden

“Daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Ik werd lid van de partij toen dat allemaal aan de gang was en heb er zelf dus ook geen rol in gespeeld”, vertelt Olaf, die zich liever focust op de tak van SP in Breda. Daar gaat het immers goed, benoemt hij. “We hebben goede leden en groeien. Daar ben ik heel trots op. Onze afdelingsleider werd pas zelfs uitgenodigd op een landelijke partijraad om te praten over ons succes!”

Bestemmingsplannen

Olaf is nu druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen en het voeren van campagne. Thema’s waar hij zich hard voor maakt zijn voornamelijk gericht op Bredase studenten. Zo wil hij dat de klimaatdoelstellingen worden behaald, dat de tweedeling in de maatschappij kleiner wordt en pleit hij voor meer studentenwoningen in Breda. “Dat klinkt als landelijke thema’s, maar gemeentes gaan over bestemmingsplannen. Zij bepalen wat waar gebouwd wordt. De gemeente is belangrijk, veel belangrijker dan sommigen denken. Daarom is het goed om je stem te laten horen. Zeker als student, omdat er een hoop thema’s belangrijk voor ze zijn”, zegt Olaf, die zelf ook in Breda studeert. “En als het even kan, moeten ze natuurlijk op mij stemmen!”

Jongerentak

Olaf werkt ook aan het oprichten van een jongerentak voor SP in Breda. “Dat mag niet ontbreken, vind ik. Het aantal jongeren dat lid wordt van een politieke partij neemt helaas af en stemmen voor verkiezingen, zeker voor gemeenteraadsverkiezingen, doen ze ook weinig. Met de jongerentak, waarmee we leuke dingen ondernemen zoals bowlen, maar ook naar protestacties tegen het leenstelsel en huisjesmelkers gaan, hoop ik de betrokkenheid onder jongeren te vergoten.”

Mediacircus

De interesse van de 19-jarige Avansstudent voor de politiek werd niet gewekt door het luisteren naar debatten in de Tweede Kamer, maar tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Die volgde Olaf met veel interesse, niet in de laatste plaats vanwege het ‘mediacircus’. “Ik ben me toen gaan verdiepen in de kandidaten en aan de hand daarvan gaan nadenken wat ik belangrijke thema’s vond. Iedereen zou een woning moeten hebben en een menswaardig bestaan, waren mijn conclusies. Die standpunten zocht ik daarop bij Nederlandse partijen tijdens de verkiezingen in 2017”, vertelt Olaf, die in eerste instantie bij Jesse Klaver van GroenLinks een geschikte kandidaat leek te vinden. “Maar zijn partij stemde weer vóór het leenstelsel. Uiteindelijk kwam ik uit bij SP, een linkse partij die voor iedereen opkomt. In 2019 besloot ik lid te worden en me actief te gaan inzetten, om ook echt iets te kunnen betekenen voor anderen.”

Olaf is voor zijn partij actief als secretaris en staat de komende verkiezingen op plek drie van de kieslijst. Dromen over een leven lang in de politiek doet hij nog niet. Eerst wil hij zien of hij geschikt is voor een plek in de gemeenteraad. “Ik vind het al heel wat dat ik op deze plek sta en wil me vier jaar keihard inzetten voor Breda”, vertelt hij. “Welke kansen daarna mijn kant op komen, zie ik dan wel.”



Wil jij met Olaf sparren over partijstandpunten of heb je een andere vraag? Je mag hem mailen op o.vanderbruggen@student.avans.nl of appen op 06-50458884.

