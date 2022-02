Geld besparen? Met deze handige apps is dat een fluitje van een cent

Illustratie: Janine Jansen

Het studentenleven is niet goedkoop. De prijzen van boodschappen en benzine stijgen en tegelijkertijd blijven de lonen achter, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dan moet een student ook nog studiegeld betalen en eventueel de huurkosten voor een studentenkamer. Wil je graag geld besparen? Dan zijn dit handige apps voor je portemonnee.

Benzine-Jip

Je start de auto en ziet het lampje branden van een bijna lege brandstoftank. Bij het dichtstbijzijnde tankstation vliegt de benzineprijs de pan uit. Je denkt: waar kan ik nog goedkoop tanken? Benzine-Jip helpt je daarbij. De gratis app geeft aan waar je in de buurt het goedkoopste kunt tanken. Je download de app, geeft aan welke brandstof je auto verbruikt en de inhoud van je benzinetank. Daarna brengt de app je naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Een handige manier om geld te besparen op benzineprijzen. De app is te downloaden voor Apple en Android.

Scoupy

“Kassabon?”, vraagt de kassamedewerker. Iedere student heeft weleens geantwoord: “Ik krijg mijn geld toch niet terug.” Dat is dus verleden tijd met Scoupy. Met de gratis app krijg je geld terug op je kassabon bij de lokale supermarkt. Je krijgt korting op supermarktproducten of deze zijn helemaal gratis. Koop een actieproduct van Scoupy, maak met de app een foto van de kassabon en het geld is in no-time terug op je studentenrekening. De app is alleen te downloaden voor Android.

Splitt

Een dagje uit met vrienden is leuk, maar niet als je teveel betaalt. Reken je altijd een rondje af van iemand anders of worden je Tikkies nooit betaald? Voorkom dit met de gratis app Splitt. Maak een groep aan, voeg je vrienden toe en split de rekening onder de groepsleden. Nooit meer last van betaalverzoekjes. De app is te downloaden voor Apple en Android.

Scoupy

Splitt

Grip

Heb je enig idee wat je uitgeeft aan boodschappen? Of aan online shoppen? Als het antwoord nee is, kan het handig zijn om een overzicht te hebben. De Grip-app van ABN Amro zet je inkomsten en uitgaven op een rij en geeft suggesties. Zo heb je in een oogopslag een overzicht van alle lasten. Je hebt voor deze app wel een rekening nodig bij ABN Amro. De gratis app is te downloaden voor Apple en Android.

Reclamefolder

Geen zin om stapels reclamefolders door te speuren in je studentenkamer naar voordelige aanbiedingen bij je favoriete winkels? Met de gratis app Reclamefolder vind je de beste acties. Geen papieren folders meer, maar gewoon alles op je telefoon. Zoek naar aanbiedingen van je favoriete winkels en merken. Je kunt ook klantenkaarten inscannen. De app is te downloaden voor Android.

Social Deal

Uit eten gaan met vrienden kan een dure grap worden. Zeker zonder de app Social Deal op je telefoon. Ontdek voordelen bij meer dan duizend restaurants in Nederland, zelfs McDonald’s. Je kiest een stad uit en vindt deals van hotspots in de buurt. Combineer dit met de app Splitt en je hebt al helemaal een goedkoop dagje uit. De gratis app is te downloaden voor Apple en Android.