Directeur St. Joost School of Art & Design trots op ‘excellente’ Master of Animation

René Bosma

De Master of Animation van St. Joost School of Art & Design behoort volgens de Keuzegids tot de dertien meest ‘excellente’ van Nederland. Dat werd gisteren bekendgemaakt. De Keuzegids baseert zich op het oordeel van studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) en gaat over 1200 masters. René Bosma, directeur van de kunstacademie, is trots op de uitverkiezing.

”Dat de master is beoordeeld als een van de beste masteropleidingen is natuurlijk fantastisch nieuws. Het is een groot compliment aan het docententeam, de studenten, alumni en de samenwerkingspartners in het werkveld die met elkaar de opleiding maken en al jaren op de kaart zetten”, zegt Bosma.



Persoonlijke betrokkenheid

De eenjarige master kreeg van de studenten de maximale score op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. Bosma, die sinds 2019 directeur is van St. Joost en al sinds 2000 bij Avans werkt, vindt dat waardering in de keuzegids het gevolg is van een goede samenwerking. ”En van persoonlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van talent en het doen van praktijkgericht onderzoek.”

