Meeste onderwijsinstellingen dicht door storm Eunice

Uitgerekend op de dag dat grote hoorcolleges weer zijn toegestaan dankzij de coronaversoepelingen, sluiten veel onderwijsinstellingen noodgedwongen hun deuren. Nederland zet zich schrap voor storm Eunice.

Het KNMI heeft vanaf 14.00 uur voor de kustprovincies, Friesland en Flevoland code rood uitgegeven. Voor de rest van het land geldt code oranje, met uitzondering van Limburg. Dat betekent dat er een grote kans is op schade en gevaarlijke situaties door zware windstoten. De NS heeft daarom besloten dat er vanaf 14.00 uur geen treinen meer rijden en ook vanochtend is er een aangepaste dienstregeling van kracht.

Universiteiten

Veel studenten hoeven zich vanmiddag geen weg te banen door de storm om op de campus te komen, want een rondgang leert dat de meeste instellingen hebben besloten het onderwijs op locatie te schrappen. De Universiteit Twente, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden gaan om 12.00 uur dicht en de TU Delft en de Universiteit Utrecht volgen niet veel later om 12.30 uur en 12.45 uur.

Tilburg University roept studenten en medewerkers op om helemaal niet naar de campus te komen vandaag. Er zijn alleen online lessen te volgen en alle gebouwen sluiten daar om 13.00 uur. De Radboud Universiteit benadrukt dat vandaag niemand verplicht is om naar de campus te komen en sluit de deuren om 15.00 uur. Het onderwijs wordt waar mogelijk online gegeven. Bij de Universiteit van Amsterdam ligt het onderwijs vanmiddag stil, maar kunnen promoties misschien nog plaatsvinden.

Zelf contact opnemen

Wageningen Universiteit (WUR) daarentegen laat het onderwijs op de campus gewoon doorgaan. Studenten die niet naar de les kunnen komen, kunnen zelf contact met docenten opnemen om afspraken te maken. De toetsen zijn vandaag bij de WUR niet verplicht, omdat het niet iedereen zal lukken naar de campus te komen.

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam blijven alle gebouwen open. De tentamens na 12.00 uur zijn afgeblazen, maar of het onderwijs en de practica doorgaan werd vanmorgen nog aan de docenten overgelaten. Studenten en medewerkers voor wie het “toch noodzaklelijk is om naar de VU komen” krijgen wel het advies om de updates op de websites van de VU in de gaten te houden.

Het is in de ochtend nog niet overal duidelijk of en wat de maatregelen zijn. Bij de Rijksuniversiteit Groningen is daar nog geen “officiële mededeling over” en de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Maastricht (in code geel gebied) waren niet bereikbaar.

Spullen ophalen

De Hogeschool Rotterdam besloot vanmorgen om de hele dag dicht te blijven vanwege de storm. Bij Avans Hogeschool in Brabant kregen studenten en medewerkers vanochtend tot 10 uur de tijd om spullen op te halen en daarna sloten ook hier de gebouwen. Een rondgang leert dat er bij de meeste andere hogescholen ’s middags geen les meer wordt gegeven. Ook in het hbo is de communicatie daarover lang niet altijd duidelijk. Berichten over de noodmaatregel worden via Sharepoint en Canvas verspreid, maar op de websites is er vaak niets over te vinden.