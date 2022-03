Avans Hogeschool steekt medewerkers in nieuw jasje

Twee medewerkers van Avans Hogeschool in de nieuwe bedrijfskleding.

Valt je iets op aan de Avansmedewerkers van de dienst Locatiediensten? Dat kan kloppen, want de medewerkers van onder meer de receptie, facilitaire teams en ICT-support dragen voortaan nieuwe bedrijfskleding.

De nieuwe werkkleding bestaat onder andere uit een pantalon, overhemd en colbertjasje. Op de broek en het colbert is het logo van Avans Hogeschool geborduurd. De kleur is niet langer grijs en zwart, maar verschillende tinten blauw. De nieuwe kleding is gemaakt van gerecycled materiaal en daarom duurzaam.

Avans heeft gekozen voor nieuwe bedrijfskleding omdat de oude op en versleten was. Daarnaast liep het contract met de vorige leverancier van de kleding af. De medewerkers van Locatiediensten zijn nauw betrokken bij de keuze van de nieuwe uitstraling, vertelt Dirk Keustermans, teamcoördinator Locatiediensten. “De nieuwe werkkleding moet representatief zijn en voor iedereen herkenbaar. Daarom zijn de medewerkers nauw betrokken bij de keuze. Ik kan de kleding wel bepalen, maar het zijn de medewerkers die het moeten dragen.”

In alle Avansgebouwen waar de dienst Locatiediensten aanwezig is, dragen de medewerkers nieuwe kleding.