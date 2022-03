Finalist missverkiezing Noord-Brabant liet zich niet klein maken door haar onzekerheid

Chayenne tijdens de opdrachten van de missverkiezing (rechterfoto: Christian Keijsers)

Chayenne Lange, Social Workstudent in Breda, wordt misschien wel de nieuwe Miss Beauty van Noord-Brabant. De finaliste had dit in haar stoutste dromen niet verwacht. “Vrienden die me heel lang kennen, weten hoe onzeker ik was. Ik heb dagen gehad dat ik me ziekmeldde, omdat ik me op school niet durfde te vertonen. Ze vinden het dus alleen maar mooi dat ik dit nu doe.”

De student droomde altijd al van een glamoureuze wereld. Op een dag raapte ze al haar moed bij elkaar en ging naar de castingdag. “Ik vond het best wel eng om te presenteren en mezelf letterlijk in de spotlights te zetten. Tegelijkertijd was het altijd een meisjesdroom om een prinsesachtig te zijn en in de wereld van glitter en glamour te zitten. Daarom wilde ik het. En ondanks dat ik het heel spannend vond, dacht ik: gewoon doen.”

Chayenne tijdens de castingdag

Onzekerheid

“Het ging heel impulsief, daarom had ik niet verwacht dat ik door de castingdag heen zou komen.” Het is volgens Chayenne maar goed dat zij er niet te lang over nadacht, want ze werd al jaren overspoeld door onzekerheid. “Als klein meisje was dit mijn grote droom. Maar in de puberteit ben ik heel onzeker geworden en toen hoefde het allemaal niet meer van mij. Ik geloofde niet dat ik het kon.” Op het moment van inschrijven kampte de student nog steeds met deze gevoelens.

“Ik was denk ik in een goede bui”, vertelt Chayenne lachend. Ook denkt de afstuderend student dat haar stage haar heeft geholpen de stap te zetten. “Bij mijn werkzaamheden heb ik ingezien dat je simpelweg leert door ervaring. Je moet jezelf gewoon af en toe in het diepe gooien. Dat is dus wat ik precies heb gedaan, behoorlijk zelfs. Gaandeweg komt het zelfvertrouwen vanzelf wel.”

De tactiek van de student werkte, vol zelfverzekerdheid gaat ze de uitdaging aan. “Ik kan nu heel erg van deze ervaring genieten. Voor mij is het daarom geen must om te winnen. Ik gun het de andere meiden ook en ik ben al heel blij met de stappen die ik heb gezet. Het is wel een droom, maar het is niet dat ik denk: als ik dit niet haal, dan vergaat de wereld. Meedoen is voor mij belangrijker dan winnen”, vertelt Chayenne trots.

Haar omgeturnde levenswijze zet zich door in haar opleiding. “Ik had bijvoorbeeld in januari eindgesprek van stage. Normaal zou ik dat heel eng vinden. Nu dacht ik: als ik straks in de finale voor vijfhonderd mensen in bikini sta, dan kan ik dit ook.” Volgens de Social Workstudent helpt de missverkiezing haar in zekere zin ook bij haar professionele ontwikkeling.

Intens

Elke activiteit heeft volgens Chayenne een aspect waar ze in kan groeien, daardoor is de missverkiezing voor haar soms intens. “Er is niets wat ik niet leuk vind, maar je moet op elk vlak aanwezig zijn. Social media, je uiterlijk, geld inzamelen voor het goede doel, maatschappelijk betrokken zijn en het nieuws bijhouden: er wordt echt iets van ons verwacht. Dat is heel goed en mooi, maar het kost wel meer energie dan ik dacht. Dat heb ik onderschat”, aldus de student.

Doe mee voor de ervaring

“Desondanks zou ik de missverkiezing andere meiden zeker aanraden, honderd procent,” vertelt Chayenne met een glinstering in de ogen. “Ook al is het niet voor de winst, maar puur voor de ervaring. Al doe je alleen maar mee met de castingdag. Dat is toch al een hele belevenis, ook al is het maar een dag.”

De student denkt niet dat deelnemers sterk in hun schoenen moeten staan, maar je moet het wel écht willen en aankunnen. “Je exposed jezelf bijvoorbeeld op social media en daar kunnen vervelende reacties bij zitten. Daar moet je mee om kunnen gaan. Daarnaast staan in de bikinironde vijfhonderd man naar je te kijken, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Er moet dus flinke motivatie zijn”, waarschuwt de student.

Finale

“Het is heel onwerkelijk allemaal. Ik ging naar de castingdag voor de ervaring en om mezelf uit te dagen, en ben ik ineens finaliste!” Inmiddels is Chayenne er al wel aan gewend geraakt en heeft ze er zin in. De finale is op zondag 13 maart in het theater De Maagd in Bergen op Zoom.