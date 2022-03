Jongerenevenement Stem Verloren moet jongeren interesseren voor politiek

Stem Verloren

Hoe maak je gemeentepolitiek interessant voor jongeren? Studentenverenigingen S.V. Animoso, S.V. Collegium en de Bossche Jongerenambassadeurs hopen het antwoord gevonden te hebben met een politiek jongerenevenement Stem Verloren in de stad Den Bosch. Lokale politici gaan maandagavond ‘op een gezellige manier’ in de stad met jongeren in gesprek, om kennis te maken.

’’Bij de Tweede Kamerverkiezingen stemden er vorig jaar veel jongeren, maar bij andere verkiezingen ligt de opkomst helaas altijd een stuk lager. Veel jongeren weten niet hoe belangrijk deze verkiezingen zijn’’, vertelt Rik van den Hurk, tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch en tevens lid van de activiteitencommissie van S.V. Collegium. ‘’Daarom wilden we iets organiseren, om op een leuke manier te laten zien waarom je óók voor de gemeenteraadsverkiezingen moet stemmen.’’



NPO-gelden

Samen met studievereniging S.V. Animoso en de Bossche Jongerenambassadeurs, dat eenzelfde soort evenement organiseerde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, staken ze de koppen bij elkaar om een programma te bedenken. Dat ze nu zo’n evenement kunnen organiseren, komt doordat Avans een tijd geleden Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden ontving om onderwijs te verbeteren. De hogeschool besloot een gedeelte van het budget aan studieverenigingen te geven.

Pubquiz

Het evenement heet Stem Verloren en begint op 7 maart bij poppodium Willem Twee in Den Bosch. Op het programma staan speeddates met lokale politici, een pubquiz en een Over de streep-activiteit. Daarna volgt een debat met zeker zestien van de zeventien deelnemende partijen uit Den Bosch, waarvan de meeste deelnemers zelf ook jongeren zijn. Tot slot is er een informele borrel. ‘’Het evenement is voor iedereen interessant, maar we richten ons op jongeren. Zo gaat het debat over cultuur in Den Bosch, het klimaat en studentenwoningen. Dat zijn thema’s die voor jongeren actueel zijn’’, aldus de Avansstudent.



De organisatie hoopt een grote groep jongeren te bereiken, maar beseft dat het moeilijk is. Want hoe haal je jongeren naar een evenement met een onderwerp dat ze niet altijd op hun radar hebben staan? ‘’Dat vonden we zelf ook een lastig vraagstuk en daar hebben we lang over gepiekerd. We hebben geprobeerd er een moderne avond van te maken, met leuke activiteiten. En er komen jonge politici. We hopen dan ook dat de opkomst hoog is!’’



Stem Verloren begint 7 maart om 18:45 uur in Willem Twee. De inloop is vrij.