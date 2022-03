Russische studente Polina: ‘Niet iedere Rus support Poetin en zijn regering’

Een protest tegen de oorlog in Brussel. Bron: Flickr, Alisdare Hickson

Polina*, derdejaarsstudent International Business in Breda, komt uit Rusland. Sinds de oorlog in Oekraïne slaapt ze slecht en is ze vaak bezig met de Russische invasie. Ze is bang voor de gevolgen van de oorlog voor haar familie, die niets liever wil dan het land ontvluchten.

Het interview van Polina met Punt zou eigenlijk op maandag plaatsvinden, maar de afspraak zegt ze op zondagavond op het laatste moment af. Ze verontschuldigt zich meerdere keren. De reden van het uitstel is dat ze op die dag met studiegenoten naar de koepelgevangenis in Breda was, om de plek in te richten voor vluchtelingen uit Oekraïne die daar binnenkort worden ontvangen. “Ik voelde dat ik dat moest doen. Oekraïne is binnengevallen door Rusland en ik help graag mensen, dus dit doe ik graag. Er zijn ook Russen die het níet eens zijn met Poetin”, vertelt ze.



Vluchten

Punt sprak eerder met Avansstudent Yurii uit Oekraïne, die door een loodzware periode gaat. Hij zit bovenop het nieuws en ondersteunt zijn familie in Oekraïne waar nodig. Met Polina, die vanwege haar veiligheid niet met haar achternaam genoemd wil worden, gaat het niet veel beter. “Ik ben nerveus, uitgeput en doodsbang. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met wat er in de twee landen gebeurt. Mijn moeder wil Rusland ontvluchten. Zij, ik en een hoop Russen meer, zijn het al jaren absoluut niet eens met Poetin en de regering. We zijn bang dat de president straks op een paar knoppen drukt waardoor een nucleaire oorlog uitbreekt en er niets meer overblijft”, vertelt Polina. “Vluchten is voor mijn familie alleen niet zo makkelijk. Veel landen hebben hun luchtruim gesloten voor Russische toestellen.”



Propaganda

Polina spendeert dagelijks veel tijd aan het zoeken naar nieuws op Telegram. Dat geeft ze telefonisch door aan haar moeder en oma, die in Sint-Petersburg wonen. Ze probeert haar familie zo goed als het kan op de hoogte te stellen van wat er gebeurt, iets wat in Rusland bijna onmogelijk is. “99 procent van wat er op televisie wordt uitgezonden is staatspropaganda en niet waar. Veel mensen, ook soldaten in het leger, weten dus helemaal niet wat er écht gaande is en kunnen daar niets aan doen. Ze weten niet beter”, ziet Polina, die onder andere haar oma wil helpen. “Die is 74 en heeft haar hele leven in Rusland gewoond. Ze weet niet goed wat ze moet geloven en is in de war. Dat is erg moeilijk.”

Huilen

Hoewel ze er alles aan doet om zoveel mogelijk vakken en tentamens ‘gewoon’ te halen komt haar studie International Business momenteel op de tweede plek “Ik heb al studievertraging opgelopen en kan het mezelf niet veroorloven om er nog langer over te doen. Omdat ik uit een niet-Europees land kom is het al duur genoeg voor me. Maar het concentreren lukt niet. Ook omdat ik slecht slaap. Soms slaap ik ’s nachts zes uur, vaak minder en soms helemaal niet. Of ik huil mezelf in slaap”, vertelt ze met een trillende stem.



Wat de situatie voor de student nog moeilijker maakt, is dat zij veilig in Nederland zit en haar familie in onzekerheid. Afgelopen winter was ze voor het laatst bij haar familie in Sint-Petersburg, volgens haar een ontzettend mooie stad. “Een echte aanrader om te bezoeken, net als de rest van het land als je weet waar je moet zijn”, zegt Polina, die zichzelf er voorlopig niet ziet terugkeren. “Ik heb er nu niets te zoeken. Ik ben jong en wil mezelf blijven ontwikkelen als mens, dat kan daar nu niet. Veel grote bedrijven trekken zich terug uit het land en er zijn zware sancties ingesteld tegen Rusland.”



Oekraïne

Met haar docenten bij Avans heeft de student goed contact en ze krijgt ondersteuning waar nodig. Waar Polina ook veel aan heeft, zijn haar studievriendinnen uit Oekraïne. “Met hen praat ik veel, we spreken dezelfde taal. Dat zorgt voor een stukje verbondenheid. We hebben ook samen geholpen de koepelgevangenis klaar te maken voor vluchtelingen. Het is mooi dat te kunnen doen.”

Russofobie

Polina: “Hier in Nederland merk ik persoonlijk nog niet veel van de Russofobie die gaande is. Mensen zijn bang voor Russen en denken dat ze allemaal slecht zijn. Dat is niet zo. Niet iedere Rus support Poetin en zijn regering. Zij verdienen het niet om met de nek te worden aangekeken door mensen buiten Rusland, puur omdat Poetin er zit. Ik wil anderen graag meegeven dat in het achterhoofd te houden.”



Protesteren

Wat er moet gebeuren om de oorlog te beëindigen, dat weet Polina niet. Wel denkt ze dat Russen massaal de straat op moeten gaan in hun thuisland. “Al is dat levensgevaarlijk, de politie gaat niet voorzichtig met demonstranten om. Maar de regering kan niet iedereen opsluiten. Zoveel ruimte hebben ze niet.”



Als het aan Polina ligt, moeten andere landen zich in ieder geval niet bemoeien met het gewapende conflict tussen de twee landen. Dat kan alleen maar slecht aflopen, denkt ze. “Poetin zei het ook: als dat gebeurt vaagt hij alle landen weg. Ik hoop maar dat het snel voorbij is. Er gaan mensen dood.”



* De achternaam van Polina is bij de redactie bekend.