Op deze Avanslocaties kan jij volgende week je stem uitbrengen

Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg

Weet jij op welke partij je gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar weet je nog niet waar je dat kan doen? Bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda en Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg kan je volgende week college volgen combineren met stemmen.

De twee locaties worden net als bij de Tweede Kamerverkiezingen omgeturnd tot stemlocatie. Op woensdag 16 maart kan je bij de Cobbenhagenlaan en de Hogeschoollaan stemmen. Dat kan van 07:30 tot 21:00 uur.

Om te stemmen heb je je persoonlijke stempas nodig en een identiteitsbewijs, mits het niet langer dan vijf jaar is verlopen. Je kunt alleen stemmen in je eigen gemeente. Op sommige locaties in het land kan je ook al op maandag 14 en dinsdag 15 maart stemmen. Op de site van jouw gemeente zie je waar dat kan.