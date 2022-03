Ophef om project van tweedejaarsstudenten CMD

Afgelopen vrijdag ontstond er ophef over een project van tweedejaarsstudenten Communication & Multimedia Design (CMD) in Den Bosch. Teksten als: “Dump hier uw kind met autisme” sierden twee vuilnisbakken en enkele posters in het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard.

Onderzoek

“ADD, Autisme, Dyslexie, Bipolar, ADHD, Dyscalculie, Tourette, Dyspraxi. Een hoop geld- en tijdverspilling. Dump ze nu bij je dichtstbijzijnde sorteerbak.” Het was te lezen op de posters van de CMD-studenten. Volgens de hogeschool wilden de studenten op deze manier positieve aandacht vragen voor hun onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke positie van mensen met deze aandoeningen, de zogenoemde neurodivergente mensen.

Die aandacht was er, maar niet zoals de studenten wilden, weet opleidingscoördinator van CMD René Kasbergen. “Studenten van een ontwerp-opleiding willen iets uitproberen en dat kan door bijvoorbeeld te shockeren. Dat wordt vaker gebruikt in communicatiecampagnes.” Maar deze keer is dat misgegaan. “De boodschap die ze wilden overbrengen is bij mensen niet goed overgekomen. Het is een leermoment voor ze”, zegt Kasbergen.

Excuses

Avans verwijderde de vuilnisbakken en posters met de teksten. “De uitwerking van dat concept heeft een averechts effect zo blijkt uit reacties. Het is niet de intentie geweest om mensen te beledigen”, stelt een woordvoerder van Avans. “Avans alsook de studenten bieden daarvoor oprechte excuses aan. Avans is verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten en eventuele gevolgen van de opdrachten. We hebben hier tenslotte te maken met studenten, jongvolwassenen die zichzelf moeten ontwikkelen en daarbij fouten maken.”

De directie van de opleiding laat vandaag in een reactie weten het te betreuren dat het goedbedoelde aandacht vragen van neurodiversiteit voor sommigen als beledigend is ervaren. “In dit project willen we de studenten onder andere leren om via creativiteit maatschappelijke issues aan de kaak te stellen. In het vervolg moet er nog meer aandacht zijn voor de verschillende perspectieven en reacties die een boodschap kan oproepen en hoe hiermee om te gaan.”

Geschrokken

De studenten zijn volgens de academie flink geschrokken door de heftigheid van sommige online reacties. Ook Omroep Brabant en de NOS berichtten over hun actie. Kasbergen: “Ook al hebben ze het niet handig aangepakt, ze zijn vooral geschrokken van de berichten op sociale media. Iedereen moet zich hier op school veilig voelen.”

Tegelijkertijd zijn, volgens de directie van de opleiding, de studenten ook positief benaderd, bijvoorbeeld door een instelling die uitgaat van de goede bedoeling en met de studenten samen wil nadenken over een passende campagne voor hun eigen instelling.

Fake news

Het is niet de eerste keer dat projecten bij de opleiding CMD zo verlopen. Eind 2019 verspreidden CMD-studenten fake news over gratis koffie bij Starbucks.

Aanstaande donderdag spreekt Punt met de betreffende studenten over hun project.