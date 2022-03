Pabo-student Soufian Kappé wil voor D66 de Bredase gemeenteraad in

Soufian Kappé

Avansstudent Soufian Kappé is flink campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. De Pabo-student staat op de achtste plek van de partij D66. “Ik was op zoek naar een partij die het beste bij me past. En dat is D66. Ik vind onderwijs belangrijk en D66 heeft daar hele mooie plannen mee.” Wil je weten waar Soufian voor staat. Bekijk de onderstaande video.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreekt Punt met Avansstudenten die politiek actief zijn in een gemeente. In de vorige aflevering spraken we met communicatiestudent Christel Verbogt die op nummer twee staat van GroenLinks in Bergen op Zoom.