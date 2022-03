Punt zoekt de Avansstudent van het Jaar

Na afwezigheid van twee jaar organiseert Punt weer de verkiezing voor Student van het Jaar. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Ken je een student die net dat beetje extra voor iemand anders deed? Of een bijzondere prestatie leverde? Nomineer diegene dan nu!

Bij Avans lopen genoeg studenten rond die zich inzetten voor een bijzonder doel, altijd klaarstaan om anderen te helpen of ergens in uitblinken, zowel binnen als buiten de hogeschool. Denk aan die ene student bijvoorbeeld die in coronatijd met mooie initiatieven kwam of voor verbinding zorgde.

Student Social Work Lilia Visser werd in januari 2020 uitgeroepen tot Student van het Jaar, onder andere vanwege haar inzet voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Hoe gaat de verkiezing in z’n werk? Alle Avansstudenten en -medewerkers mogen studenten nomineren van wie zij vinden dat ze de titel Student van het Jaar verdienen. Vul dit formulier in en leg ons uit waarom je diegene nomineert. Dat kan tot 1 april. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Avansstudenten en -medewerkers, beslist uiteindelijk wie de winnaar wordt.