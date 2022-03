SJAK geeft gratis juridisch advies aan studentondernemers

De gezichten achter SJAK

Bij het Studenten Juridisch Advieskantoor (SJAK) kunnen studentondernemers kosteloos terecht voor juridisch advies. Rechtenstudenten Anouk Looijmans, Nick van den Berg en Martijn van de Ven van de Juridische Hogeschool zitten daar met medestudenten klaar om alle vragen te beantwoorden.

Zo’n vijf zaken krijgt het team van het juridische advieskantoor wekelijks binnen. En de werkzaamheden zijn uiteenlopend. Anouk: “We hebben algemene voorwaarden geschreven en privacyverklaringen opgesteld, maar ook advies gegeven op het gebied van huurrecht.”

Het SJAK bestond al, maar er gebeurde eigenlijk weinig. Anouk blies, in samenwerking met het Avans Ondernemerscentrum (AOC), het kantoor vorig jaar nieuw leven in. Ze maakte een website en promootte het initiatief binnen de hogeschool. Later kwamen onder andere studiegenoten Roxanne van der Eijk, Boudewijn Verboom, en Nick en Martijn haar team versterken. De businesscoaches van het AOC begeleiden het team van SJAK.

Via dm op Instagram

Ondernemers met een juridische vraag stellen die laagdrempelig via de dm op Instagram, e-mail of het contactformulier op de website. In eerste instantie is SJAK opgericht voor studentondernemers, maar ook andere studenten en zelfs ondernemers van buiten Avans weten het kantoor te vinden. De studenten HBO-Rechten stellen vragen, zoeken de zaak tot de bodem uit en sturen een adviesrapport. Maar juridisch advies geven is niet het enige wat de studenten van SJAK doen: ook verzorgen zij workshops, waarin ze (student)ondernemers informatie en tips geven over de juridische kant van het ondernemerschap.

Anouk vertelt hoe ze te werk gaan: “Als mensen ons benaderen, vragen we waar hun probleem over gaat. Soms kun je een vraag direct beantwoorden, maar het kan ook gaan om zaken waar je maanden mee bezig bent. Uiteindelijk stellen we een advies of concreet juridisch product op, zoals algemene voorwaarden.” Ook schrijven ze regelmatig blogs over populaire onderwerpen en geven ze workshops voor studentondernemers. Die gaan bijvoorbeeld over je rechten als huurder en waar jouw website juridisch gezien aan moet voldoen.

Ervaring met SJAK

Avansstudenten die het platform Going Abroad oprichtten vroegen SJAK om juridische hulp bij de opstart bij hun bedrijf. Het platform helpt internationale studenten die net in Nederland zijn om hun weg te vinden en zich thuis te voelen in ons land. “’SJAK heeft ons zeker geholpen, waardoor wij nu sterker staan. Als jonge ondernemers weet je vaak nog niet alle juridische zaken. Door SJAK’s advies hebben wij andere inzichten gekregen op juridisch vlak. Een gesprek aangaan met SJAK is voor studenten die beginnen met ondernemen een van de eerste dingen die op hun to-dolijst zou moeten staan.”

Vrijwilligers

Kregen Anouk, Nick en Martijn eerst nog studiepunten voor hun inzet, nu gaan ze alle drie vrijwillig door binnen het kantoor. Ook Roxanne blijft vrijwillig werkzaam bij SJAK als beheerder van de socialemediakanalen . Nick vindt het vooral mooi dat hij veel jonge ondernemers spreekt en een steentje kan bijdragen aan het opbouwen van hun bedrijf, voor Martijn zit de lol erin om ondernemers op weg te helpen met een onderwerp waar ze nog niet veel van weten en Anouk ziet het praktische werk als een goede aanvulling op haar opleiding. “Bij het SJAK help je echte mensen, met vragen en problemen die nú gaande zijn.”



De juristen in spé merken dat laagdrempelig juridisch advies geen overbodige luxe is. Bij het starten van een onderneming komt veel kijken op juridisch gebied en studenten die een bedrijf beginnen, zijn zich daar niet altijd van bewust weet Martijn. “Laatst kwam er een student die wilde starten met de verhuur van tiny houses. Samen keken we onder welke voorwaarde hij dat wilde doen en in welke context. Je helpt een ander die volledig in het duister tast. Dat vind ik leuk!”

Collega’s gezocht

Ondernemers weten het SJAK ondertussen te vinden met hun vragen, maar ook aan de andere kant kunnen Anouk, Nick en Martijn wel wat hulp gebruiken. “Het zou mooi zijn als nog meer studenten van de Juridische Hogeschool meewerken. Dus heb je zin in praktijk naast de theorie van je opleiding, doe dan zeker mee!”

Tips

Wil je zelf een onderneming starten of heb je behoefte aan juridisch advies? Bekijk de website of instagrampagina van het SJAK. Anouk, Nick en Martijn geven alvast de twee belangrijkste tips weg:

– Vraag op tijd om advies, dus vóórdat je je onderneming start. Zaken op tijd goed vastleggen, voorkomt problemen later. En een goed juridisch advies formuleren, kost tijd. Klop dus ruim voor je deadline aan bij SJAK.

– Leg zaken goed vast als je een onderneming start. Ook kleine dingen waar je misschien niet meteen aan denkt. Anouk: “Denk niet ‘het komt wel goed’. Zo verwerkt ieder bedrijf wel gegeven van klanten, maar dat mag niet zomaar. Daarvoor moet je een privacyverklaring hebben.” Martijn vult aan: “En ook als je een mondelinge overeenkomst aangaat, is onze tip: ‘Zet het op papier'”.