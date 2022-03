Verkiezingskoorts of niet, studenten uit Roosendaal stemmen

De Associate degrees Academie in Roosendaal. Foto: Angeline Swinkels

De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Punt gaat in elke Avansstad langs om bij de studenten de stemmingskoorts te peilen. Maandag delen de studenten van de Associate Degrees Academie in Roosendaal hun mening.

Daniëlle Melis, eerstejaarsstudent Informatica, vindt stemmen belangrijk. Toch weet ze niet wat de gemeente doet. “Een beetje bepalen over wegens en zo, maar voor de rest weet ik het niet.” Ze vindt de gemeenteraad ook niet belangrijk genoeg om verder in te oriënteren. “De landelijke politiek vind ik nuttiger. Maar iedereen moet wel zijn stem laten horen.”

Bij de speelruimte, met bijvoorbeeld pingpong- en biljarttafels, wacht Daniek Breedveld op zijn volgende les. De eerstejaarsstudent Management vindt zijn stem uitbrengen belangrijk en gaat daarom stemmen in zijn woonplaats Breda. “Ik zie dat veel mensen problemen ervaren in de maatschappij. Maar als je over iets klaagt, dan is daar iets aan te doen: stemmen.” Daniek kijkt altijd standpuntgericht naar een partij, want hij omschrijft zichzelf niet links of rechts.

Joost Simons is met zijn 31 jaar een ervaren stemmer. Hij stemt al sinds zijn achttiende. De AD-student Informatica gaat dit jaar voor de lokale partij van zijn neef in Bergen op Zoom. “Stemmen voor de gemeenteraad is belangrijk, want dat is dichtbij. Daarom stem ik ook op een lokale en geen landelijke partij.” Als zijn neef niet in de politiek zat, had hij alsnog gestemd.

Voorbereiden

Daniëlle gaat naar de stembus in Borsele in Zeeland. Haar voorbereiding? “Ik heb de stemwijzer ingevuld”, zegt ze lachend. De student gaat wel kijken waar de partijen in haar gemeente voor staan. “Bij de landelijke verkiezingen bereid ik me iets meer voor, maar de gemeente vind ik minder belangrijk.”

De voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen vindt Daniek lastiger dan de landelijke. “De landelijke standpunten trekken me meer aan. Ik vind mijn stad ook best wel prima. Voor landelijke verkiezingen lees ik de partijplannen door en vul ik geen stemwijzer in, maar dat laatste doe ik nu wel.”

Ondanks zijn vele ervaringen met stemmen kijkt Joost voor deze verkiezingen niet verder dan een pamfletje. “De lokale partij van mijn neef stopte een brochure door de brievenbus. Daarin staat wat de partij doet voor mijn wijk. Dat nam ik door en daar kon ik me wel in vinden. Meer voorbereiding voor de verkiezingen heb ik niet.”

Jongeren

Een democratie bestaat alleen met meningen van jong en oud, vindt Daniëlle. “Het is goed als iedereen stemt. Dat is wel zo eerlijk. Als niemand meer gaat stemmen, is er ook geen democratie.” Ze weet niet het verschil tussen links, rechts, progressief en conservatief, toch ziet ze zichzelf wel als een zwevende kiezer.

Daniek vindt het belangrijk dat jongeren stemmen. “Steden moeten vernieuwen en zich richten op de nieuwe generatie. Als meer ouderen dan jongeren stemmen, krijg je een scheef beeld van de maatschappij. Het is wel fijn als de gemeente meer doet voor bijvoorbeeld jonge ondernemers.”

De verkiezingen gaan volgens Joost om iedereen. Daarom vindt hij dat mensen die niet stemmen ook niet moeten mopperen. “Je hebt de keuze om te stemmen en als je niet stemt, vind ik het raar als je klaagt. Het is een kleine moeite. Verdiep je wel verder dan alleen een stemwijzer invullen. Dus stem gewoon.”