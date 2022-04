‘Dit was nooit de bedoeling geweest’

‘Studenten willen autisten bij het afval zetten, Avans fluit ze terug’, kopte Omroep Brabant zo’n anderhalve week geleden. Vier tweedejaarsstudenten Communication & Multimedia Design (CMD) in Den Bosch hadden voor een project verschillende zelfgemaakte posters en vuilnisbakken in de gang van Avans Hogeschool gezet. Voorzien van de tekst: “Dump hier uw kind, maken wij er toch nog iets moois van.“

De gevolgen van deze uitwerking van hun project hadden de vier studenten niet voorzien. Op sociale media verschenen foto’s en reacties van boze mensen. “Dit was natuurlijk nooit de bedoeling geweest”, zegt een van de studenten. De twee geïnterviewde CMD-studenten willen vanwege de heftigheid van sommige online reacties anoniem blijven. De namen zijn bekend bij de redactie van Punt.

Protest of aanklacht

Het project Playful Interaction van de opleiding CMD staat onder andere in het teken van het maken van een protest of aanklacht over een eigen gekozen maatschappelijk probleem. De vier studenten wilden aandacht vragen voor neurodivergentie; mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD en Tourette.

“Twee van onze groepsleden zijn neurodivergent”, zegt de andere student. “Uit onderzoek blijkt dat neurodivergenten in onder andere het onderwijs niet begrepen worden. Ze worden gepest en al snel in hokjes geplaatst”, vertelt ze. Dat gevoel wilden de studenten visueel maken. “We wilden de discussie aanjagen over neurodivergenten die zich voelen alsof ze bij het afval worden geplaatst en of wij als samenleving dat willen accepteren.”

Shockeren

Inspiratie haalden de vier studenten uit de Amerikaanse protestkunstenaar Banksy. “We wilden mensen laten schrikken”, zegt de CMD-student. Na het schetsen en testen maakten de studenten de posters en de vuilnisbakken. “In eerste instantie gingen we nog wat grover te werk.” Totdat ze concludeerden dat de eerste prototypes wat te ver gingen. Hij vervolgt: “Je kunt de randjes opzoeken maar tot hoever moet je willen gaan?”

Context

Op donderdagmiddag plaatsten ze de vuilnisbakken en posters in het gebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. “We spraken er met mensen om context aan het protest te geven.” In een onbewaakt moment is het de volgende ochtend verkeerd gegaan. “We stonden er niet om uitleg te geven”, meldt de student. Via een Facebookpost had een journalist het opgepikt, daarna verscheen het op Omroep Brabant. Met alle gevolgen op sociale media van dien.

Chaos

“Chaos!”, zegt hij. “We hadden voorzien dat het zou kunnen shockeren, maar niet dat het zo zou escaleren.” De andere student: “Er was paniek en angst. We merkten dat veel mensen zich gekwetst voelden.“ De student: “Ik was bang dat ze achter gegevens zouden komen en ze iets richting mij zouden sturen.”

Diezelfde dag ging de opleiding met de vier in gesprek. Zowel met de projectcoördinator als met de directie werd er gepraat. De opleiding laat weten: “Het is een mooie casus om mee te nemen in het onderwijs. De opdracht om op zoek te gaan naar een maatschappelijk probleem is goed uitgevoerd. De studenten nemen in hun eindoordeel deze ophef mee.”

Positieve reacties

Naast de tientallen negatieve reacties kwamen er ook positieve berichten. Zo lieten Stichting Neurodiversiteit en ook Defensie van zich horen. “Defensie wil op het gebied van neurodivergentie iets veranderen en ziet een mogelijke samenwerking met de opleiding wel zitten”, zegt de student.

Het doel om de discussie te starten is gelukt. “En we hebben er veel van geleerd”, aldus de student. “Ik was wel blij om op sociale media te lezen dat er verdedigend op neurodivergenten werd gereageerd. Blijkbaar zijn er dus mensen die ons wel accepteren en waarderen. De maatschappij gaat vooruit. Er wordt veel gesproken over LHBTIQ+ en Black Lives Matter maar voor mijn gevoel moet neurodivergentie ook meegenomen worden.”