Avansstudent Dani hoopt van paperclip koopwoning te maken via ‘ludieke’ ruilactie

Dani Smith

Hij begon met een paperclip en heeft momenteel een zakhorloge in de aanbieding. Dani Smith, laatstejaarsstudent Bestuurskunde, is bezig met een ruilactie in de hoop te eindigen met, jawel, een koophuis.

“De kans dat het me gaat lukken acht ik vrij groot”, vertelt Dani zelfverzekerd. “Degene die zo’n twintig jaar geleden dezelfde actie deed, lukte het ook. De actie moet nog wel een beetje gaan lopen, maar zodra dat gebeurt, gaat het vast snel.”

Woningnood

Het idee voor de ruilactie is enerzijds serieus, een eigen koopwoning ziet hij wel zitten. Anderzijds is het een ludieke manier om aandacht te vragen voor de situatie op de woningmarkt, waarin het voor jongeren bijna onmogelijk is om een koophuis te vinden. “We hebben een ongelofelijk groot probleem en te weinig oplossingen. Het treft een gigantisch gedeelte van de populatie”, aldus de Bossche student, die tevens fractievoorzitter is van de SP in Vught en op een ludieke manier aandacht wil vragen voor het onderwerp. “Als ik geen woonhuis bij elkaar kan werken, ruil ik er maar een bij elkaar.”

Goede strategie

Dani begon met een paperclip, die hij met zijn vader ruilde voor een zakhorloge waar hij nu nog mee zit. Hij schat de waarde van het horloge op vijftig euro. De laatstejaarsstudent hoopt snel een voorwerp boven de duizend euro te hebben om zo te eindigen met een koophuis óf een voorwerp dat hij kan verkopen om zo een eigen woning te kopen. “Ik ben nog bezig met het bedenken van een goede strategie. Wat voor mij veel waarde heeft, is voor een ander misschien niets waard. In veel voorwerpen zit verborgen of persoonlijke waarde, dat vind ik interessant.”

Het zakhorloge van Dani

‘Heb je iets te ruilen?’

Met dit artikel en door veel met mensen in zijn omgeving te praten, hoopt Dani snel in de richting van een koophuis te komen. De reacties die hij tot nu toe krijgt van bekenden, zijn overwegend positief. “Ze nemen me serieus, ik word niet uitgelachen. Mensen willen me helpen en dat is fijn”, aldus Dani, die tegenwoordig een gesprek niet meer begint met: “Alles goed?”, maar met: “Heb je iets te ruilen?”.

Hoe lang Dani doorgaat met zijn actie, weet hij nog niet. In ieder geval zolang hij het leuk vindt. “Sommige mensen fietsen graag of verzamelen postzegels. En ik ruil mijn zakhorloge.”

Heb jij iets te ruilen voor het zakhorloge van Dani of kun je hem verder op weg helpen? Je mag hem appen op 0624979942 of mailen op djm.smith@student.avans.nl.