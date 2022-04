Benefiet kunstmarkt haalt meer dan tienduizend euro op: ‘Blij dat we konden bijdragen’

De benefiet kunstmarkt bij St. Joost School of Art & Design van donderdag heeft al meer dan elfduizend euro opgeleverd. Dat geld gaat naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De organisatie spreekt van een geslaagd evenement.

Moe, maar voldaan vertelt Emre Vander Heijden, een van de vijf organisatoren, op vrijdagochtend hoe ze terugblikt op de kunstmarkt waar geld werd opgehaald voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. ‘’Het voelt nog een beetje onwerkelijk en moet nog bezinken’’, zegt ze. ‘’Het ging echt ontzettend goed. Er hing een gevoel van saamhorigheid, een goede sfeer en bezoekers vonden het mooi. We zijn heel blij dat we als studenten iets konden bijdragen.’’



Gul

De teller van de kunstmarkt staat op het moment van schrijven op iets meer dan elfduizend euro. En dat kan nog oplopen. Een gewenst bedrag hadden Emre en haar studiegenoten niet in hun hoofd, maar dat ze dít bedrag zouden ophalen? ‘’Dat is echt aan de hoge kant. De bezoekers die iets kochten zijn erg gul geweest. Heel bijzonder’’, aldus de derdejaarsstudent Photography, Film & The Digital die het evenement samen met vier studiegenoten in een paar weken opzette.

De kunstmarkt bij St.Joost School of Art & Design

Twee doelen

Kopers konden hun geld doneren aan twee goede doelen; het Rode Kruis en aan een kleiner doel: een bevriende student die nauw contact heeft met mensen in Oekraïne en daar zelf naartoe gaat om spullen te brengen. Emre: “Waar we ook blij mee zijn is dat er ook flink is gedoneerd aan het kleinere goede doel, naast het Rode Kruis.’’



Hoeveel bezoekers het evenement aan de Bredase kustlocatie trok is niet bekend. Er was geen kaartverkoop en ook aan de deur werd niet geteld. ‘’Maar het waren er in ieder geval veel, en lang niet alleen familieleden van de deelnemende studenten. Er waren ook veel mensen van buitenaf. Dat maakt het nóg mooier.’’