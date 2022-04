Kanshebber Student van het Jaar 2022: Assala streeft naar meer diversiteit op Avans

Assala Driouichi

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2022 te worden. Een van hen is Assala Driouichi, tweedejaarsstudent Chemie in Breda. Bij Avans zet ze zich in voor meer culturele diversiteit en een inclusievere hogeschool.

Een iftar – maaltijd tijdens de ramadan om het vasten te verbreken – voor Avansstudenten en -medewerkers of een bijeenkomst tijdens Keti Koti: Assala zou graag meer van dit soort evenementen zien op Avans. Ze wil een beweging starten om alle studenten zich thuis te laten voelen op de hogeschool.

Dat ze nu kans maakt op de titel Student van het Jaar, vindt Assala spannend, maar ook heel erg leuk. “Ik zie het als erkenning voor wat ik doe. Het is fijn dat iemand dat ziet. Dat doet me echt goed.”

Eva-Lisa Janssen, coördinator bij Avans Extra, nomineerde de Chemiestudent. “Door haar inspanningen kunnen studenten zich verenigen en een community vormen zodat we werken aan een inclusiever en diverser Avans”, schreef ze daarbij.

Tijdgeest

Assala liep rond met ideeën en kwam terecht bij Janssen, die haar nu als coach bijstaat. “Ik kan haar helpen bij het opstellen van plannen en weet wie ze kan benaderen.” Janssen meent dat het past in de tijdgeest dat Assala nu met haar ideeën naar buiten treedt. “Het is geen toeval: studenten zijn bezig met een inclusievere hogeschool én het komt ook vanuit de top van Avans.”

“Ze is de stem van haar generatie”, meent de Avansmedewerker. “Voor Gen Z is het heel natuurlijk om met dit soort onderwerpen bezig te zijn. Assala wil de verantwoordelijkheid bij iedereen neerleggen, maar niet op een agressieve manier. Ze wil juist evenementen organiseren waar iedereen aan mee kan doen, zorgen voor verbroedering.”

Doelgericht

Daadkrachtig, innemend en kalm zijn de juiste woorden om Assala te beschrijven volgens Janssen. Ze heeft ideeën, een visie. “Ze is ambitieus en wil heel graag zo snel mogelijk naar de universiteit om door te studeren”, voegt Kees Kruithof, docent Chemie en ppo-coach van Assala, daar nog aan toe. “Ze is dus nu al heel doelgericht met haar toekomst bezig en weet wat ze wil.”