Kanshebber Student van het Jaar 2022: Frederique zet zich in voor alle Avansstudenten

Frederique Veenstra

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2022 te worden. Een van hen is Frederique Veenstra, derdejaarsstudent Mens en Techniek in Breda. “Een harde werker, altijd op zoek naar uitdagingen.”

“Frederique zet zich op veel punten in voor de studenten van Avans. In de AMR doet zij veel werk, zo zet zij zich in voor studentpsychologen, menstruatieproducten op school en nog tal van andere initiatieven. Ze is één van de meest actieve studenten uit de raad”, schrijft Luc Goos, derdejaarsstudent Communicatie in Breda, aan Punt. Hij zit met Frederique in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en nomineerde haar voor Student van het Jaar.

Zonder haar medeweten, dus het mailtje dat ze in de top 5 was beland kwam heel onverwacht. “Ik was super blij en verrast”, zegt Frederique. “Ik wil hem bij deze dus ook nog eens extra bedanken.”

Uitdagingen

Anke Strang, docent bij de opleiding Mens en Techniek en studieloopbaanbegeleider van Frederique, vindt dat ze de titel “heel erg verdient”. Ze omschrijft haar als een harde werker. “En daar heeft ze succes mee, ze doet het enorm goed.” De student zoekt altijd naar uitdagingen voor zichzelf en werkt ook hard voor anderen. Zo vertegenwoordigde ze al eens de studenten van jaar 2 naar de docenten van de opleiding. Daarnaast is ze AMR-lid.

“Ze weet niet altijd hoe die nieuwe dingen moeten, maar is daar open over”, vertelt Strang. “Ze durft haar kwetsbaarheid te laten zien. En ze gaat die uitdagingen toch aan. Ik vind dat mooi, het is heel menselijk om vragen te hebben.”

“Frederique komt op elk gewenst moment opdagen voor ons als docenten als we bijvoorbeeld input nodig hebben van haar studenten-achterban voor curriculumontwikkeling”, stuurt Stang later nog na. “Daarbij laat ze altijd weer zien hoe goed ze op de hoogte is van wat er speelt binnen Avans. Ze houdt ons als team scherp, stelt goede vragen en is kritisch.”

De Kijkdoos

Al eerder vertelde Frederique met haar medestudenten aan Punt over De Kijkdoos, een schoolproject dat uitgroeide tot een onderneming: Game to Talk. Daarmee willen de studenten seksualiteit makkelijker bespreekbaar maken voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders.

Medestudent en -ondernemer Manouk Smeulders noemt Frederique leergierig en perfectionistisch. “Ze behaalt fantastische resultaten in haar studie. Daarnaast is ze op sociaal vlak een kei. Ze is van alles op de hoogte en meelevend met alle studenten, van haar eigen leerjaar en lagere leerjaren.” Frederique is nog jong, maar weet alle dingen die ze doet te combineren. “Dat maakt haar in mijn ogen speciaal.”

Dat sociale herkent Luc ook uit de AMR. “Frederique is een echte verbinder. Ze kan rust brengen in een gesprek en focust zich altijd op een goede besluitvorming waarmee iedereen tevreden is. Daardoor is het prettig om met haar samen te werken. Dat zal iedereen om haar heen beamen.”