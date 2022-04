Kanshebber Student van het Jaar 2022: Marijn kent genoeg vrienden die hij zou nomineren, maar dacht niet aan zichzelf

Marijn Baggerman

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2022 te worden. Een van hen is Marijn Baggerman, derdejaarsstudent Social Work in Breda. Hij deed in NRC een boekje open over de misstanden op zijn oude middelbare school, is ambassadeur bij Stichting Regenboog Loket en zit in de introcommissie van studievereniging Socialize.

“Ik ken genoeg vrienden die ik zou nomineren. Maar dat ik nu zelf genomineerd ben, had ik niet verwacht”, is Marijns eerste reactie op zijn nominatie. De Social Workstudent vertelde vorig jaar in het NRC over de misstanden op zijn oude middelbare school Gomarus. Volgens dat artikel ziet de reformatorische school homoseksualiteit als een zonde en worden er leerlingen gedwongen uit de kast te komen.

Inmiddels is er een rechtszaak gaande tegen de scholengemeenschap, waar Marijn een getuigenverklaring voor aflegde. Ook voert hij maandelijks gesprekken op het Ministerie van Onderwijs en is hij ambassadeur voor Stichting Regenboog Loket. “Ik had nooit gedacht gesprekken te voeren met minister Wiersma. Dat hij tegen mij zegt dat mijn verhaal ervoor zorgt dat de sociale veiligheid verbeterd kan worden voor anderen, doet me erg goed.”

Homoseksueel op streng christelijke school

Genoeg redenen voor Margot van der Put – van der Vange, directeur van de Pabo en Academie voor Sociale Studies Breda, om haar student aan te dragen in de verkiezing. “Marijn is al voor de start van zijn opleiding in staat geweest om een verschil te maken. Hij durfde de buitenwereld namelijk te vertellen hoe onveilig het voelde om op zijn streng christelijke school homoseksueel te zijn.

Social Workdocent Wim Boluijt: “In Marijns eerste jaar ontmoette ik hem toen we met de leergemeenschap in een gereformeerde kerk aan de slag gingen. Ik leerde hem kennen als een bescheiden vent, die ergens voor staat. We hebben veel raakvlakken met elkaar omdat ik ook streng christelijk bent opgevoed. Als ik Avans was, zou ik trots zijn om zo’n student in huis te hebben.”

“Marijn is een heel open persoon die anderen graag helpt door middel van zijn verhaal te vertellen”, vertelt studiegenoot Maud Rennen. “Ik zou niemand beters kunnen verzinnen die Student van het Jaar moet worden.” Ze vertelt dat Marijn een bescheiden persoon is, die maar af en toe vertelt over het werk dat hij doet. “Hij heeft denk ik zelf niet door hoeveel hij betekent voor de maatschappij. Ik vind het knap dat hij naast zijn studie nog zoveel tijd vrijmaakt om anderen te helpen.”

