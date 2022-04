AvansLive met Maan, Kraantje Pappie en Donnie

Kraantje Pappie, Maan en Kris Kross Amsterdam treden op tijdens het grote evenement AvansLive op 6 juni. Ook zal er een bekende Nederlandse DJ zijn opwachting maken. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Ook Antoon, Donnie, Flemming en Coen en Sander treden op. In de week van 9 mei kondigt de hogeschool nog een aantal grote acts aan.

Inlogcode

Alle studenten van Avans hebben per mail een unieke inlogcode gekregen om hun ticket te verzilveren. Maandag krijgen de medewerkers een mail hierover.

AvansLive is op 2e Pinksterdag en is voor alle studenten en medewerkers van de hogeschool. Het feest wordt gehouden op het Chasseveld in Breda en duurt van 12.00 uur tot 23.00 uur.