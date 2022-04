Invoering schoolbel is dé 1 aprilgrap van Avans

De introductie van de schoolbel waar Avans donderdag over berichtte, blijkt een 1 aprilgrap te zijn. De bel zou vanaf het nieuwe studiejaar op alle onderwijslocaties te horen zijn.

In een filmpje wordt duidelijk dat het om een grap gaat. Studenten en medewerkers konden via sociale media een suggestie voor een tune doen. Tientallen mensen gaven een voorzet voor een deuntje. Dat ging van het piepje van de Shuttlerun tot het muzieknummer Never gonna give you up van Rick Astley.