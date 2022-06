AMR houdt tussentijdse verkiezingen voor studenten

Een vergadering van de AMR in Tilburg

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) houdt tussentijdse verkiezingen. Omdat er een aantal studentleden stopt, komen er minimaal twee plekken vrij in de raad. De verkiezingen zijn op 30 juni en 1 juli. Iedere Avansstudent kan zich verkiesbaar stellen.

Als je interesse hebt in een plek in de raad, kun je je via deze link tot 9 juni beschikbaar stellen. Ook moet je voor die tijd dertig digitale handtekeningen verzamelen, afkomstig van andere Avansstudenten en/of -medewerkers. Die mogen ook van andere academies dan die van jou zijn. De link om de handtekeningen te verzamelen, ontvang je na je kandidaatstelling. Alleen studenten mogen uiteindelijk stemmen.

Het is overigens niet zo dat alle vrijkomende zetels worden ingevuld door studenten die zich nu beschikbaar stellen. De AMR heeft een reservelijst, waarop studenten staan die eerder aan een verkiezing deelnamen maar buiten de top 12 vielen. Zij hebben voorrang. Doe je nu mee aan de verkiezingen, maar krijg je niet direct een zetel, dan kom je op die reservelijst te staan. Als er tussentijds iemand opstapt, benadert de AMR de kandidaten op de lijst op volgorde of ze in de raad willen. Het kan dus zijn dat je pas over een tijdje in de raad komt.

De AMR bestaat uit 12 docentleden en 12 studentleden. Iedere week komt de raad bij elkaar in Tilburg om onderwerpen te bespreken die voor studenten en medewerkers van Avans belangrijk zijn. De raad overlegt met bijvoorbeeld het College van Bestuur, stemt over bestuurlijke plannen en voert overleg met studenten en medewerkers van Avans.

Impact maken

Een studentlid dat enthousiast is over zijn werkzaamheden in de AMR is Luc Goos. Volgens hem heb je echt invloed en kun je belangrijke dingen voor elkaar krijgen. “Omdat studenten de problemen zien, zoals het laat online komen van roosters en een dure kantine. Maar met alleen klagen krijg je weinig voor elkaar: als AMR-lid kun je impact maken”, zegt de derdejaarsstudent Communicatie in Breda. Een voorbeeld van zo’n actie is het voorstel dat nu bij het College van Bestuur ligt om menstruatieproducten op damestoiletten beschikbaar te maken. “Als AMR-lid kun je je eigen unieke achtergrond en kwaliteiten gebruiken.”

Goed voor ontwikkeling

Elke dinsdag vergadert de AMR. Studentleden ontvangen daarvoor een financiële vergoeding. “En het is ook nog eens goed voor je eigen ontwikkeling. Bij de AMR leer je problemen aankaarten, studenten vertegenwoordigen, lastige stukken lezen, debatteren en nog veel meer. Allemaal dingen waar je de rest van je leven iets aan hebt.”

Heb je interesse om jezelf kandidaat te stellen voor een plek in de AMR, maar weet je niet precies wat de raad doet? Dan kun je altijd een vergadering op dinsdag bijwonen. Laat dat vooraf wel even weten via centrumvoormedezeggenschap@avans.nl. Meer informatie over de AMR vind je hier.