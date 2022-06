Buschauffeurs staken woensdag in Breda

Na stakingen in Tilburg en Den Bosch, is Breda aan de beurt. Daar leggen buschauffeurs die lid zijn van vakbond FNV morgen het werk neer. Welke bussen uitvallen is nog niet duidelijk.

Woensdag staken buschauffeurs in Breda en Oosterhout. Het gaat om estafettestakingen die twee weken geleden zijn begonnen. De chauffeurs willen een betere cao die nieuwe, jonge collega’s moet aantrekken. De werkdruk is al tijden te hoog, volgens de FNV.

Arriva probeert zoveel mogelijk de normale dienstregeling te rijden. Pas op het laatste moment is duidelijk of een rit uitvalt door de staking.