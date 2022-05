Door Avans Incubator is een student Informatica nu ondernemer

Eerstejaars deeltijdstudent Informatica Gabriel van de Middelkoop is nu bijna officieel een ondernemer, dankzij de hulp van Avans Incubator . Dat is een project waarbij iedere Avansstudent, ongeacht de opleiding, geholpen wordt een bedrijf op te starten. “Ik wilde al heel lang ondernemen, maar door de risico’s durfde ik niet. Als je op een veilige manier je bedrijf wilt opstarten, dan is Incubator echt een aanrader.”

Gabriel wil met zijn bedrijf veilig en verantwoord speelgoed voor parkieten en papegaaien aanbieden. “Ik heb zelf drie papegaaien. In de dierenwinkel zie ik speelgoed waarmee het ooit bij mijn diertjes mis is gegaan. Toch hangt het er nog. Daarom richt ik me op het veiliger maken van dat speelgoed. Ook speel ik in op het gedrag van de papegaaien. Als ze niet het juiste speelgoed krijgen, kunnen ze gedragsproblemen krijgen.”

Netwerk

De Incubator coacht Gabriel bij het opzetten van zijn bedrijf. “Ze bieden een netwerk aan waarin je kunt sparren met mensen. Zij vertellen dan hoe ze dingen aanpakken en waar ze tegenaan lopen. Er komen ook gastondernemers die vertellen over hun bedrijf, ons tips geven en een stukje methodiek uitleggen. Dat zijn zaken die ik op mijn opleiding Informatica niet tegenkom.” Daarom vindt Gabriel de Incubator de perfecte plek voor hem.

“Ze begeleiden je goed en kijken hoe het te combineren is met je opleiding, zodat alles behapbaar blijft. Zo heb ik geleerd niet te grote stappen te nemen. Om realistisch te kijken wat haalbaar is”, vertelt de student enthousiast. Het blijft namelijk wel pittig: werken, een deeltijdstudie én ondernemen. Maar dat is het helemaal waard, zegt Gabriel.

Aanrader

De beginnende ondernemer raadt het project andere studenten aan. “Avans Incubator is een mooie manier om veilig en met elkaar een onderneming op te starten. Of voor de mensen die al ondernemen, om te kijken wat je beter kan doen. Je zit met verschillende ondernemingen samen die allemaal verschillende doelen hebben. Niet alle bedrijven zijn gericht op omzet – mijn bedrijf zal bijvoorbeeld echt niet veel omzet draaien – maar die zijn allemaal welkom”, aldus Gabriel. Hij wil dan ook zo lang als hij kan bij de Incubator blijven.

Toekomst

En dat moet ook wel met zijn toekomstplannen. Als zijn bedrijf met papegaaien- en parkietenspeelgoed goed loopt, wil hij een opvanglocatie voor de dieren openen. Er zijn volgens de student namelijk niet genoeg opvangen in Nederland, maar wel genoeg papegaaien.

“Een ara of kaketoe kan 80 jaar oud worden. Als zo’n dier naar de opvang moet, houdt hij al die jaren een plek bezet. Als de opvang vol is, kun je wel raden wat er gebeurt met papegaaien die worden gebracht. Dan worden ze afgemaakt. Dat is gewoon heel sneu.” Daarom wil de ondernemer met speelgoed en advies ervoor zorgen dat er minder papegaaien opgevangen hoeven te worden. Maar voor nu richt hij zich op het verder opzetten van zijn bedrijf.