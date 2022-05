Leden studievereniging BIFORE wacht gratis outro

Foto: Marcela Lakoski via Unsplash.com

Eerste- en tweedejaarsstudenten van studievereniging BIFORE hebben net als de meeste andere studenten al jaren geen echte introductie gehad. Om hen tegemoet te komen, organiseert BIFORE in juni daarom een ‘outro’. Zo kunnen studenten elkaar verlaat leren kennen.

Dat een jaar beginnen zonder introductie moeilijk is, hoef je voorzitter Fleur van den Heuvel niet te vertellen. De tweedejaarsstudent Business Innovation in Den Bosch begon in coronatijd aan haar studie en merkte dat het pittig was dat te doen zonder te weten wie haar studiegenoten zijn. “En dat weet ik nu soms nog steeds niet, als ik jaargenoten tegenkom uit andere klassen of werkgroepen. Bizar is dat eigenlijk”, vertelt ze. “Veel studenten kennen elkaar niet en de stad Den Bosch ook niet. En dat terwijl de zin om naar school te gaan veel groter is wanneer je elkaar wat beter kent. Dat blijkt wel nu alles weer mag. Je merkt dat studenten weer enthousiast zijn. Dat was tijdens de lockdowns wel anders. Toen zaten mensen echt in een dip.”

Hakathon

Om het schooljaar op een leuke manier te laten eindigen en om eerste- en tweedejaarsstudenten een verlate informele kennismaking te bieden, organiseert BIFORE op 15 en 16 juni twee dagen met activiteiten voor haar leden. Op woensdag beginnen de Avansstudenten met een hackathon, een activiteit waarbij in groepjes moet worden gezocht naar oplossingen voor een vraagstuk bij een bedrijf. Dat wordt waarschijnlijk HAK – de ‘Hakathon’ – of Heineken. “Een stukje competitie toevoegen zorgt voor meer onderlinge verbinding, is onze gedachte”, vertelt Fleur enthousiast.

Kroegentocht

Na de hackathon wacht deelnemers een rondvaart door de Bossche binnenstad, een etentje en een kroegentocht. Die organiseert BIFORE samen met studentenvereniging Animoso. Op dag twee staat er een lunch op het programma en een rondvaart door de stad, waarna de studenten zich in alle rust kunnen voorbereiden op het gala van de studievereniging voor alle leden.



De gehele outro is gratis voor eerste- en tweedejaarsstudenten. Dus ook het eten en de rondvaart. Die worden betaald van de NPO-gelden, die Avans eerder dit collegejaar ontving. “Daar zijn we heel blij mee. We krijgen nu de kans iets moois neer te zetten voor onze leden en hebben er veel zin in”, aldus een enthousiaste Fleur.



Jezelf aanmelden voor de activiteiten kan via deze link.

BIFORe zoekt een nieuwe voorzitter en penningmeester. Ben je student Business Innovation en lijkt je dat wel wat? Meer info kan je krijgen door in de dm te sliden van de vereniging.