Mysterieus pakket blijkt eerbetoon aan overleden Avanskat Luta

Carina Jaspers-Oomen met het schilderij van Luta

Tientallen brieven en pakketten in alle soorten en maten komen wekelijks aan bij de postkamer op de Hogeschoollaan. Afgelopen week zat er wel een heel bijzonder pakket tussen.

De postkamer kreeg een pakket binnen zonder naam, afzender en nummer. “Toen ben ik inkoop gaan bellen, maar die kon het ook niet achterhalen”, zegt medewerker van de postkamer Carina Jaspers-Oomen. Toen ze het openmaakte bleek het een schilderij van de onlangs overleden Avanskat Luta.

Schenking

Carina mailde het bedrijf achter het schilderij. “Als reactie kreeg ik terug dat het een schenking van hen was”, vertelt Carina trots. Het bedrijf zei: “Een tijdje geleden lazen wij het droevige nieuws op Facebook dat jullie lieve Avanskat Luta is overleden. Wij bij Doodle My Pet willen jullie daarom dit portret schenken zodat jullie altijd een mooie herinnering aan haar zullen hebben. Het is met liefde ontworpen door onze designers.”

Avans is van plan om het schilderij als eerbetoon op te hangen op de Hogeschoollaan. De vraag is alleen waar het moet komen. Weet jij een mooi plekje? Reageer dan op dit bericht en wij geven alle suggesties door aan Avans.