Onderwijsboulevard toegevoegd aan pilot genderneutrale toiletten

De Avanslocatie aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch doet ook mee aan de pilot voor genderneutrale toiletten. Daarmee worden nu op zes locaties bestaande toiletten omgebouwd tot genderneutrale toiletten.

Eerder deze maand maakte Avans Hogeschool bekend op vijf plekken de pilot voor de toiletten te starten. De locaties die worden aangepakt zijn toiletten bij de Hogeschoollaan, Beukenlaan en Lovensdijkstraat in Breda en bij het EKP-terrein en Hervenplein in Den Bosch. Nu wordt de Onderwijsboulevard aan de lijst toegevoegd.

Gedegen pilot

Social Workstudenten van de leergemeenschap Seksuele Diversiteit zijn de initiatiefnemers van de pilot voor genderneutrale toiletten. Zij ontvingen geluiden dat studenten van de Onderwijsboulevard ook graag mee willen doen. Max Kleinherenbrink, initiatiefnemer: “We wilden de pilot niet te groot maken. De Onderwijsboulevard komt er nu bij omdat we een gedegen pilot willen. Als we daarbij een locatie uitsluiten is dat geen positief signaal.”

Het is volgens Max belangrijk om naar de behoeftes van studenten te luisteren. “Nu is het nog mogelijk om de locatie toe te voegen aan de pilot. Het is fijn als je gehoord en gezien wordt”, aldus de student.