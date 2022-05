Van Avans mag je een introducé meenemen naar Avans Live

Avans Live vindt plaats op Tweede Pinksterdag, 6 juni

Avansstudenten en -medewerkers die hun ticket voor Avans Live hebben verzilverd, mogen een introducé meenemen naar het festival. Zij ontvingen daar gisteren een mailtje over, sommigen krijgen deze vandaag nog.

Om iemand mee te mogen nemen, moeten studenten en medewerkers wel een extra ticket verzilveren. In het mailtje staat dat er een aantal extra kaarten beschikbaar zijn voor introducés. Via de link in de mail kunnen zij met een vouchercode een extra ticket bestellen.

Avans Live is op Tweede Pinksterdag en is voor alle studenten en medewerkers van Avans Hogeschool. Het feest wordt gehouden op het Chasséveld in Breda van 12.00 uur tot 23.00 uur. De volledige line-up van het festival vind je hier.