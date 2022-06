AD Logistiek gaat samenwerken met twintig bedrijven uit sector om onderwijs impuls te geven

Ed Kooijman (helemaal rechts in witte overhemd) met naast hem academiedirecteur Noortje de Bruin, twee docenten en werknemers van de bedrijven.

De Bossche Associate Degree-academie Logistiek gaat met twintig vooraanstaande bedrijven uit de sector intensief samenwerken. Avans hoopt zo haar onderwijs te verbeteren, voor bedrijven lonkt de kans om in de toekomst goed personeel aan te kunnen trekken. Met het ondertekenen van een symbolisch contract op donderdag werd het partnership officieel.



De kick-off van het te starten project vond plaats op donderdagochtend bij de AD-academie in Den Bosch. Dat gebeurde onder toeziend oog van HRM- en directieleden van de bedrijven die voornamelijk uit de regio Breda, Venlo en Utrecht komen. Onder de bedrijven vallen onder andere Ikea en Shoeby.

De deelnemende bedrijven

Stage- en afstudeerplekken

Het doel van de samenwerking is om actueel en praktisch onderwijs aan te bieden aan studenten dat aansluit op de behoeftes van het bedrijfsleven. Er wordt samengewerkt op drie gebieden: de bedrijven gaan stage- en afstudeerplekken aanbieden, gastcolleges en rondleidingen verzorgen, maar ook projecten faciliteren voor eerstejaarsstudenten. Die hangen nauw samen met het onderwijsprogramma op Avans.

Een Associate Degree is een twee jarige hbo-opleiding waar de praktijk een grote rol speelt in het onderwijs. Centraal voor de studenten staan de bedrijfsprojecten en de beroepsgerelateerde opdrachten. Ouderwets in de klas tentamens maken is er niet bij.

Eredivisie

Ed Kooijman, als docent Logistiek betrokken bij het project, is blij met de samenwerking. Hij benoemt het belang van een dergelijke samenwerking met twintig grote bedrijven uit het werkveld voor zijn AD-studenten die in twee jaar vooral praktisch worden opgeleid. ‘’We vallen onze studenten minder lastig met theorie en tentamens. Op hun eerste dag van hun studie beginnen ze gelijk met werken in de praktijk op hun stageplek, waar ze veertig procent van hun hele studie zitten’’, vertelt hij. ‘’Daarom is het belangrijk om onze studenten onder te brengen bij stagebedrijven met serieuze projecten en goede begeleiding. We willen een eredivisie van bedrijven creëren, dat lukt zo.’’



De samenwerking start meteen, wat betekent dat alle nieuwe eerstejaarsstudenten, zo’n negentig in totaal, per september meteen aan de slag gaan bij de bedrijven. Fijn voor de studenten volgens de Avansdocent, maar net zo belangrijk voor de deelnemende bedrijven. ‘’Zij zitten straks op de eerste rij als het om de afstudeerders gaat die een baan zoeken. Bedrijven kunnen zo studenten uitkiezen.’’



Volgens Kooijman is het partnership een compliment voor Avans en de AD-academie, die in oktober nog tot beste opleiding volgens de Keuzegids werd verkozen. ‘’Bedrijven hebben vertrouwen in wat we doen, en dat vertrouwen hebben we ook verdiend. Dat we als beste opleiding zijn verkozen is goed voor ons imago.’’