Avans International Community houdt gratis Summer Fest voor studenten en medewerkers

Studenten kregen een pasje met 10 euro om eten en drinken te halen tijdens het Summer Fest in Breda

Studenten en medewerkers kregen tijdens het eerste Summer Fest gisteren een gratis drankje en hapje voorgeschoteld. De avond werd georganiseerd door Avans International Community (AIC) in samenwerking met Erasmus Student Network (ESN). In Foodhall Breda kwamen donderdagavond zo’n 350 studenten en medewerkers samen om te proosten en te verbinden.

Welkom, dat voelen veel internationale studenten en medewerkers zich wel, volgens Joost van Hilst, projectleider bij Avans International Community (AIC) en docent Bedrijfskunde. Maar thuis? Dat niet altijd. “Onderzoek laat zien dat we op dat vlak nog veel te winnen hebben. We herkennen de behoefte aan activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie en het welzijn van onze internationale studenten en medewerkers, zodat zij zich écht thuis voelen”, vertelt Van Hilst aan het begin van de avond als net de eerste studenten binnendruppelen voor een hapje en een drankje.

Drie pijlers

In april 2021 startte het initiatief om voor internationale studenten en medewerkers meer te mogen betekenen bij Avans. Na uitgebreid onderzoek kwamen van Hilst en zijn collega’s tot een plan bestaande uit drie pijlers: “Allereerst community building, wat betekent dat we internationals het gevoel willen geven dat zij er echt bij horen. Oftewel, het versterken, stimuleren en aanmoedigen van verbindingen. In de breedste zin van het woord. Zo’n avond als deze is daar een fantastisch voorbeeld van”, aldus Van Hilst, die ook aangeeft dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de tweede pijler interdisciplinair onderwijs. De nieuwe International Week in november is daar een goed voorbeeld van.

Studenten genieten van een biertje en pizza in de buitenruimte van Foodhall Breda

Open X-ruimte

“Om óók studenten van internationale opleidingen in staat te stellen regie te nemen over hun eigen leerproces (Ambitie 2025), is het belangrijk dat er voor de internationale populatie voldoende keuzemogelijkheden zijn. We voorzien dan ook meer samenwerking tussen de internationale bachelors die Avans aanbiedt. De genoemde International Week is een eerste pilot om dat in gezamenlijkheid te onderzoeken. En dat kan onder andere worden gefaciliteerd middels de derde pijler, waar we met de te bouwen Open X-ruimte in Breda naartoe gaan: het creëren van een fysieke ruimte waar men elkaar kan ontmoeten.”



Simpele dingen

Volgens Van Hilst, die geheel in stijl van het thema Summer Fest in een korte broek is gekomen, zegt dat de Open X-ruimte een fysieke plek is waar studenten én medewerkers elkaars talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. ‘’Het is ook de plek waar gezelligheid te vinden is. En dat allemaal in een internationaal ogende en inspirerende omgeving”, volgens Van Hilst. Wereldklokken, een immense wereldkaart, vlaggen en het veelvuldig gebruik van het Avans University of Applied Sciences-logo zorgen daar onder andere voor. “Dat lijken ‘simpele dingen’, maar dat zijn ze zeker niet. Het zijn juist die visuele elementen die de identiteit van onze organisatie bepalen en dus verbondenheid creëren”, zegt Van Hilst, die in zijn nopjes is met het Summer Fest van donderdag. ‘’Na alle COVID-restricties mogen en kunnen we weer. Onze international community zal dat meer dan ooit gaan ervaren!’’

Wat later op de avond, loopt Esra Sh-Suliman, eerstejaarsstudent International Business in Den Bosch en afkomstig uit Libanon, met een vriendin een rondje. Met in haar hand een roze bubble tea. ‘’We hebben net gekeken wat we allemaal kunnen eten. Het ziet er erg lekker uit!’’, vertelt ze tevreden.

Summer Fest

Festivals

Anders dan veel andere veel aanwezige studenten studeert Esra niet in Breda, maar in Den Bosch. ‘’Maar dat reizen met de trein heb ik ervoor over, ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik houd van gezelligheid’’, zegt ze. Esra, die ook Nederlands spreekt, is blij dat Avans iets voor internationals op touwen zet. Want als ze naar vrienden kijkt die in het buitenland studeren, zoals in Libanon, doen ze daar volgens haar meer aan community building dan op Avans nu het geval is. ‘’Daar houden ze festivals met muziek, maar ook met standjes waar studenten uit allerlei landen iets van hun eigen cultuur laten zien en samen eten koken. Zulke dingen lijken me hier ook leuk. Dit is een mooi begin.’’

‘’Ik studeer International Business. Het stukje ‘business’ leer ik wel, maar het zou interessant zijn om ook het stukje ‘international’ meer terug te laten komen door te leren over verschillende culturen. Dat mist nu nog een beetje’’, geeft ze als advies.

Esra Sh-Suliman

Afterparty

Iets verderop in het restaurant, rond kwart over 8, kijkt Lucy Donayre vertwijfeld naar de menu’s voor haar. ‘’Ik heb net sushi gegeten en daarvoor ramen, ik ben nog aan het twijfelen over wat ik nu moet nemen. Het is jammer dat we maar tien euro gratis op dit pasje krijgen’’, vertelt de uit Mexico afkomstige student die de minor Business Leadership & Sustainabilty op Avans volgt lachend. ‘’Maar ik richt me vooral op de afterparty van vannacht. Daar ga ik all-in.’’



Vibe

Samen met een groep internationale studiegenoten is Lucy naar het evenement gekomen. Daar keek ze al een tijdje naar uit, zeker omdat dit haar laatste maand in Nederland is. ,,Het studiejaar zit er bijna op, ik wil mijn verblijf hier mooi afsluiten met vrienden. Er hangt hier een goede vibe, dus dat gaat wel lukken’’, zegt ze terwijl de klassieker Let’s get Loud van Jennifer Lopez hard uit de speakers klinkt en studenten voorzichtig al een dansje wagen.

Lucy Donayre

Dat de AIC dit Summer Fest organiseert, met als doel om volgend jaar méér voor internationale studenten te doen, juicht ze toe. ‘’Door corona was het natuurlijk lastig, maar het had van mij al langer geleden mogen plaatsvinden. Het is goed dat Avans inzet op meer verbondenheid voor de internationals’’, zegt Lucy, die zich zelf overwegend thuis voelde op de hogeschool. ‘’Maar soms merk je dat Nederlandse studenten vooral met andere Nederlandse studenten optrekken. Dat is logisch, maar wel jammer. Een groep creëren van alleen maar internationals is dus fijn.’’

De avond in de Foodhall duurde tot 23:00 uur. Daarna stond er een afterparty op het programma in club CUE.