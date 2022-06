Avansstudenten Nick en Lisa over winnaar van titel HBO Held 2022: ‘Het is hem zeer gegund’

HBO Held van het jaar 2022 is Hogeschool InHolland student Imrane Aboulhadi. De genomineerde Avansstudenten Nick den Bol en Lisa Heyman, bekend van de Afstudeerboom, grepen net naast de titel. “Het is hem zeer gegund”, reageerden Nick en Lisa.

De bekendmaking was vanmiddag tijdens het congres van Vereniging Hogescholen in ‘s-Hertogenbosch. Imrane Aboulhadi, derdejaars Sportkunde en Management aan de Hogeschool Inholland, ontving een bokaal en 1000 euro voor zijn initiatief om jongeren samen te brengen in zijn wijk Amsterdam Osdorp. Hij richtte zijn eigen stichting Onside op.”Hij weet jongeren te raken en hun dromen na te jagen.” De andere kanshebber was Thom van Os, vierdejaarsstudent Technische Natuurkunde van Fontys Hogeschool. Hij komt op voor de mentale belangen van studenten.

Avansbos

De genomineerde Avansstudenten waren Nick; vierdejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management en afgestudeerde Milieukundige Lisa. Samen bedachten zij het Avansbos. “Door iedere afstudeerder een afstudeerboom cadeau te doen, geef je ze een symbolisch en duurzaam cadeau”, vertelde Nick eerder aan Punt. “Het mooie aan de afstudeerboom is dat deze meegroeit met de carrière van de Avans-alumni”, vulde Lisa aan.

Eerste bomen

Het bos werd vorig jaar gerealiseerd. De eerste vierduizend bomen werden aangeplant in de Diezemonding in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met het bos hopen de studenten een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en ook het CO2-gebruik van Avans Hogeschool te compenseren.

Congres

Het VH-congres stond in het teken van het hoger onderwijs. Nick en Lisa waren er om hun afstudeerboom te promoten. “Naast de nominatie waren we daar om ons initiatief uit te kunnen rollen en dat is zeker gelukt. Onze ambitie is dat andere onderwijsinstellingen dit gaan overnemen”, zegt Nick. “We hebben mensen geïnspireerd, zoals de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Zeeland. We hebben laten zien dat dit een mooi waardevol cadeau is dat op een andere manier impact geeft”, vult Lisa aan.

De HBO Held is een verkiezing van de Vereniging Hogescholen. De vereniging wil hiermee waardering uitroepen naar de huidige generatie studenten en die een waardevolle impact hebben gemaakt.