Basisschoolleerlingen lopen een dag mee met bestuursvoorzitter Avans: ‘Het is hier echt heel groot!’

Gianelly, Mhamad en Philippe Raets

Avans had woensdag twee wel héél jonge studenten door de gangen lopen in Breda. Basisschoolleerlingen Gianelly en Mhamad liepen een dag mee met Philippe Raets, bestuursvoorzitter van de hogeschool. In het kader van project Baas van Morgen kregen ze de kans om te zien hoe het er bij Avans aan toegaat. Vooral het GET-lab maakte indruk op de twee jongelingen.

Vlak nadat Raets ‘zijn’ twee leerlingen heeft opgehaald en hij op Avans aan de Hogeschoollaan is binnengekomen, kijkt hij eens om zich heen. Gianelly van 11 en Mhamad van 13 jaar zijn op dat moment namelijk nergens te bekennen. ‘’Ik ben ze nu al kwijt! Ik werd even opgehouden voor iets anders, en nu kan ik ze niet meer vinden’’, vertelt hij lachend. Gelukkig duiken de twee leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Wisselaar later op, samen met promostudent Anne Jente Tukker. ‘’We waren even bij Xplora kijken, maar hier zijn we!’’



Achterstand

Gianelly en Mhamad doen via hun school mee aan project Baas van Morgen. Dat is opgezet door non-profitorganisatie JINC, dat strijdt voor gelijke kansen voor kinderen. De organisatie vraagt aandacht voor het feit dat een eerlijke start op de arbeidsmarkt niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wie geboren is in een wijk met een sociaaleconomische achterstand -zoals de twee scholieren- heeft in Nederland minder kans om het ver te schoppen. Daarom mogen ze in het project een dag ervaren hoe het is om aan de top te staan. Ze ontdekken met een dag meelopen hoe een bedrijf, gemeente of school zoals Avans in elkaar zit.



GET-lab

De dag begon voor de leerlingen op hun eigen basisschool, waar Raets ze met zijn elektrische Audi ophaalde. Dat maakte al indruk op de kinderen, en dat werd gedurende de ochtend alleen maar vergroot. Eenmaal aangekomen in de grote hal keken de twee hun ogen uit, er volgde een korte rondleiding door het gebouw aan de Hogeschoollaan. Hun eerste stop was bij het GET-lab, waar medewerkers ze vertelden over hun innovatieve manieren om de zorg en technologie aan elkaar te verbinden. Uiteraard speelden de twee spellen met de VR-bril, het Pillo-spel voor mensen die geen echte controller kunnen vasthouden en maakten ze kennis met zorgrobot Pepper. Ook speelden ze het Zombie-spel, waar ook Raets aan meedeed.



Gezellig

Gianelley vond het ’s ochtends best spannend, maar kwam bij het spelen van de spellen in haar element. ”Die zijn leuk! Thuis heb ik ook een VR-bril, maar die gebruik ik niet”, zegt ze nadat ze net klaar is met het spelen en kijkt hoe Mhamad het doet. Ook Avans zelf vindt ze mooi. ”Het is super groot, maar wel gezellig met de student die met ons meeloopt en Philippe.”



Daar was Mhamad het mee eens. ‘’Echt heel leuk, al die spellen’’, zegt Mhamad na afloop van zijn avontuur met de VR-bril waarbij hij van een plank sprong op grote hoogte. ‘’Niet eng hoor! Maar het leek wel net echt. Zoiets had ik nog nooit eerder gedaan.’’

Mhamad bezig met de VR-bril. Gianelly kijkt toe.

Spannend

Zijn juf op school vroeg hem mee te doen aan project Baas van Morgen. Daar hoefde hij geen twee keer over na te denken, zeker niet toen hij hoorde dat hij naar Avans mocht. ‘’Vrienden zeiden dat dit echt heel leuk was, en dat is het ook. Avans is echt een hele mooie school. Het is wel heel groot, mijn eigen school is er niks bij’’, zegt hij. ‘’Ik vond het wel een beetje spannend. Gelukkig sliep ik wel goed vannacht.’’



Zelf studeren

Het project vindt hij leuk. En hoewel studeren op een hogeschool nog ver weg is, -eerst wacht de middelbare-, weet hij nu al zeker dat Avans de plek is waar hij later wil studeren. ‘’Technologie vind ik super interessant, en hier heb je een hele hoop interessante dingen. Ik kom hier zeker terug!’’

‘Technologie vind ik super interessant, en hier heb je een hele hoop interessante dingen. Ik kom hier zeker terug!’ – Mhamad



Groot belang

Ook Raets is enthousiast over het project, waar hij in zijn tijd als bestuursvoorzitter op mbo-instelling Zadkine in Rotterdam al kennis mee maakte. Daar liepen scholieren van het vmbo een dag met hem mee. Heel wat anders dan basisschoolleerlingen. ”Zeker vroeg in de ochtend waren ze onder de indruk, ze waren er stil van. Van de basisschool naar een hbo gaan is ook huge. Daarna kwamen ze los’’, zegt hij na afloop van het bezoek aan het GET-lab. ‘’Voor kinderen is dit project van groot belang, zeker als ze nieuwsgierig zijn. Het is de droom dat je alles kunt worden wat je wil. Maar als je nooit kennis hebt gemaakt met ‘onze’ wereld, staat die droom ver weg voor ze. Daarom is dit zo goed. En dat Mhamad al zei dat hij straks naar Avans wil, is helemaal geweldig!’’



Beter in de markt zetten

Na het GET-lab kregen de kinderen uitleg over een opdracht, die luidde dat ze moesten nadenken over manieren om Avans beter in de markt te zetten via communicatiemiddelen. Kan een basisschoolleerling daar wel iets zinnigs over zeggen? ‘’Ja, kinderen hebben een frisse blik. Natuurlijk komt voor hen eerst nog de middelbare school, maar het is goed om een vibe te maken die ook al voor hen aantrekkelijk is.’’



Voor Mhamad was het in ieder geval lastig om iets te bedenken wat Avans anders zou kunnen doen, vertelde hij. ‘’Avans is voor mij een perfecte school, daar hoeft niets beters aan!’’