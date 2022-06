Recept: Verras je huisgenoten met een gezond en lekker ontbijtje na het stappen

Begin je weekend goed met dit chille ontbijtrecept. Super makkelijk: maak het de avond van tevoren klaar, dan heb je de volgende ochtend binnen no time een gezond en lekker ontbijtje. Helemaal handig als je wakker wordt na een korte nacht en net iets te veel drankjes. Of om indruk te maken op je huisgenoten of potentiële liefde die je vannacht meenam uit de kroeg.

Overnight oats met blauwe bes en citroen Ingrediënten voor 2 personen 60 gram havermout

10 gram chiazaad

150 gram (plantaardige) yoghurt

80 gram blauwe bessen (diepvries)

200 ml amandelmelk of normale melk

Sap en rasp van 1/2 citroen Blauwe bessen compote

80 gram blauwe bessen (diepvries)

1 eetlepel chiazaad FoodbySann

Bereiding

Meng in een bakje de havermout, amandelmelk, chiazaad, plantaardige yoghurt, blauwe bes en sap & rasp van 1/2 citroen. Doe er een deksel op en zet een nachtje in de koelkast. ⁠

Maak de compote door de blauwe bes in een pannetje te ontdooien. Prak ze met een vork en meng er het chiazaad doorheen. ⁠

Serveer de overnight oats met de compote, eventueel extra (plantaardige) yoghurt en verse blauwe bessen & bramen.

Genieten maar!