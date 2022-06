Studievereniging Collegium viert tienjarig jubileum

Tien jaar Collegium

Studievereniging Collegium bestaat dit jaar tien jaar. Dat vieren ze met een aantal formele en informele activiteiten. Joep Kouwenberg, derdejaarsstudent Bestuurskunde en voorzitter blikt samen met oprichter Twan Jansen terug op de vereniging voor studenten Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde, maar kijken ook vooruit.

‘’Dat we ons tienjarig jubileum mogen vieren is heel leuk, en ik vind het een eer dat ik het als voorzitter mag doen’’, vertelt Joep. ‘’We hebben al een hoop activiteiten gehad met de vereniging en er staat nog wat op het programma. Het is hard werken, maar dat is het waard.’’ Ook Twan Jansen, oud-voorzitter en oprichter van Collegium, vindt het jubileum wel wat. ‘’Trots, dat is de eerste term die me te binnen schiet als ik denk aan het tienjarig bestaan van Collegium.’’

Joep Kouwenberg

Nuttige met aangename

Samen met Daan de Korte, inmiddels Tweede Kamerlid voor de VVD, richtte Jansen in 2012 de vereniging op. Dat deden de twee omdat ze vonden dat er te weinig plekken waren waar studenten van de academie zich konden verenigen en een leuke introductie was er ook niet echt. ‘’We wilde iets oprichten waar studenten het nuttige met het aangename konden combineren. Het kon allemaal wel wat gezelliger’’, zegt alumnus Twan. Zeven jaar geleden studeerde hij af bij Avans.



Toen Daan en Twan hun academie benaderden, kregen ze groen licht om een vereniging op te zetten. Ze zetten een enquête uit, benaderden studenten die enthousiast reageerden en gingen naar de notaris om het statuut te ondertekenen. Dat was de geboorte van Collegium. ‘’We begonnen klein, met zo’n twintig leden en moesten alles zelf doen. Soms kwamen er ook maar vijf van de twintig leden opdagen bij activiteiten. Dat groeide gelukkig wel gestaag, naarmate we bekender werden.’’

Netwerken

Inmiddels heeft de Bossche vereniging zo’n 350 leden, ongeveer gelijk verdeeld over alle leerjaren van studies Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde. Collegium organiseert de introductieweken en wekelijks borrels voor haar leden, waarin naast gezelligheid ook ruimte is om te netwerken. ‘’Veel studenten vinden stages en meeloopdagen op die borrels. Dat is waarom de vereniging zo fijn is. En het is natuurlijk heel gezellig’’, aldus Joep, zelf al zo’n drie jaar lid. ‘’Collegium heeft mij echt veel gebracht. Toen ik net lid was, leerde ik een hoop van studenten die in leerjaren boven mij zaten.’’

Kindje

Van het Collegium van 2012, is nog best een hoop over in 2022 concluderen de twee. Zoals de naam, een gedeelte van het logo en de gedachte van de vereniging. ‘’Daardoor hoeven we zelf niet meer het wiel uit te vinden. We hebben een goed bestuur, meerdere commissies en we teren op de ervaring van de mensen voor ons. Dat is heel fijn’’, vertelt Joep. Twan: ‘’Dat is leuk om te zien. Ik weet overigens nog goed hoe moeilijk ik het vond om na mijn studie afscheid te nemen van de vereniging. Het voelde toch een beetje als mijn kindje dat ik moest loslaten.’’

Twan Jansen in zijn tijd op Avans

Gala

Ter ere van het jubileum organiseerde Collegium al wat activiteiten, zoals een communicatietraining van Trikon die ook aan Defensie gegeven wordt. En met Joeps persoonlijke hoogtepunt: het debatteren in de Bossche Raadszaal. ‘’Hoe vaak kom je daar nou en mag je plaatsnemen op de stoel van de wethouder?’’, zegt de Avansstudent. Op 8 juli wacht de studievereniging ook nog een gala in het Bossche Golden Tullip Hotel Central. ‘’Dat wordt het grote hoogtepunt.’’

Een borrel van Collegium

Terugblikken naar het verleden vinden de twee mooi, maar ze kijken ook vooruit. In de toekomst hoopt Joep voor zijn vereniging dat het verjongt met nieuwe eerstejaarsstudenten, dat er een nieuwe huisstijl komt en dat Collegium een hoop gezellige en leerzame evenementen blijft organiseren voor de leden. Jansen, nog als erelid en als lid van de Raad van Toezicht betrokken, hoopt dat er over vijftien jaar kan worden stilgestaan bij het 25-jarig jubileum. ‘’En het zou mooi zijn als er een speciale alumni-groep komt, zodat oud-leden nog eens samen kunnen komen om gezellig bij te praten.’’