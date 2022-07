Bossche kunststudenten tonen afstudeerwerk tijdens Now Show

Christy Yee

Alle 162 studenten van St. Joost School of Art & Design die eerder deze week hun diploma mochten ophalen, presenteren tot en met zondag hun afstudeerwerk. Dat doen ze tijdens de Now Show, die zowel in Breda als Den Bosch plaatsvindt. Punt nam een kijkje bij het werk van de afgestudeerden in Den Bosch.

In het Bossche Werkwarenhuis is het donderdag om 11 uur ’s ochtends, het moment dat de Now Show begint, al een komen en gaan van geïnteresseerden. De afgestudeerde studenten hebben, daar verspreid over de eerste etage, allemaal voor een pistachegroen doek hun werk uitgestald. Van een productie over de vulva en zelfgemaakte kleding tot het werk van Lucasprijswinnares Lotte Meeuse over afvalzout dat ze om wil zetten tot duurzaam bouwmateriaal. De studenten van de verschillende afstudeerrichtingen laten gevarieerd werk zien.



Tumtum-snoepjes

In het midden van de ruimte is Christy Yee, afgestudeerd in de richting New Design & Attitudes, dan nog druk bezig met het klaarzetten van haar productie genaamd Let’s go sweet, let’s go Tumcy! Voor haar neus staat een motor, gedecoreerd met tumtum-snoepjes en ander vrolijks. ‘’Het is een stille koffer, die automatisch rijdt en waar kinderen op kunnen zitten als ze geen zin hebben om te lopen op vliegvelden’’, vertelt Christy lachend. ‘’Als kind was ik vroeger nogal lui, ik had een hekel aan het geluid van rollende kofferwielen én was dol op tumtum-snoepjes. Die mocht ik alleen eten op vakantie. Toen ik een onderwerp moest bedenken voor mijn afstudeerproductie, dacht ik: kan ik daar niet iets mee doen?’’

Christy en haar zelfrijdende, stille koffer

Schiphol

De kunststudent bedacht een kleurrijke, met snoepjes versierde motor die van binnen een koffer is en waar kinderen op kunnen zitten. De koffer rijdt zichzelf rond via een motortje en is geluidsstil. Dat klinkt misschien als iets wat in praktijk niet werkt, maar haar creatie testte ze midden op Schiphol, mét kinderen die erop zaten. ‘’Dat was echt hilarisch, en het werkte ook nog eens’’, vertelt Christy trots terwijl ze laat zien dat de ‘koffer’ inderdaad rijdt. ‘’Het hele proces van maken was fantastisch. Ik heb alleen maar lopen spelen. Én snoepen.’’



‘’Voor veel studenten was het afstuderen misschien stressvol, maar daar had ik geen last van. Alleen bij de eindpresentatie een beetje. Ik heb er eigenlijk alleen maar van genoten en met veel plezier aan gewerkt.’’



Nu Christy is afgestudeerd bij St. Joost, hoopt ze de koffer op termijn te laten uitbrengen door een fabrikant. ‘’Rijdende koffers zijn er al, maar zo een als die van mij niet. Maar eerst is het tijd voor vakantie!’’



Klimaatverandering

Iets verderop in de ruimte staat Juul Janssen naast haar zelf geïllustreerde boek Until the rain falls. De student studeerde af in de richting Illustrated & Animated Storytelling en maakte in het kader van haar eindproductie een boek dat in het teken staat van klimaatverandering. ‘’Dat is een onderwerp dat mij heel erg interesseert, maar waar anderen moeite mee hebben om er iets aan te doen’’, zegt ze.

Juul en haar boek

Waterverf

Om mensen weer eens aan het denken te zetten over het thema, en op subtiele wijze aan te sporen actie te ondernemen, maakte ze een boek waarin de lezer een fictief meisje volgt dat ook met klimaatverandering te maken krijgt. Met waterverf kleurde ze alle 24 pagina’s in. ‘’Veel werk, maar wel heel leuk om te maken’’, vertelt ze. In het boek staan illustraties met water, natuur, vogels, maar ook met alledaagse situaties in dorpen. ‘’Ik had er ook voor kunnen kiezen om de illustraties digitaal in te kleuren, maar het nadeel daarvan is dat je kunt blijven aanpassen. Met waterverf is dat anders.’’

‘Ik had er ook voor kunnen kiezen om de illustraties digitaal in te kleuren, maar het nadeel daarvan is dat je kunt blijven aanpassen.’ -Juul Janssen

Raar

De kersverse alumnus beleefde de laatste periode op St. Joost als een hele mooie. Ze gaat de school en alles daaromheen dan ook ontzettend missen. Corona speelt daarin een grote rol. ‘’We zijn eigenlijk pas net weer terug op school, en nu gaan we alweer weg. Dat voelt heel raar.’’



Naast de bachelorstudenten in het Werkwarenhuis, exposeerden ook masterstudenten in Den Bosch hun werk. Dat deden ze in het EKP-pand. Iedereen had daar een eigen hoekje waarin ze hun werk tentoonstelden. Ook waren er studenten die workshops hielden en deden studenten aan performance-art.

Studieschuld

Bezoekers op de tweede etage lopen gelijk tegen het bord The Class of 524.988,07 aan. Het is een geldbedrag, verwijzende naar de totale studieschuld van Laszlo Goudman en vijftien van zijn studiegenoten. ‘’Al twee jaar zat het onderwerp in mijn hoofd. De studieschuld heeft een grote impact op ons leven, maar is iets waar we liever niet over praten. We stoppen het weg, er er rust een taboe op’’, vertelt student Art & Research Laszlo, die samen met studiegenoten op het idee kwam om het bedrag zo te laten zien aan het publiek. ‘’Ik wil er niet per se iets mee bereiken, ik ben geen activist. Dan had ik politicus moeten worden. Ik wilde gewoon dit pijn-momentje laten zien, en een inkijkje geven in het financiële aspect van ons leven.’’

Laszlo bij het bord met de totale studieschuld van zijn klasgenoten en hemzelf

Het tentoongestelde bedrag hangt nauw samen met het NFT-project van Laslo, dat hij samen met Wilbert Vogel en Jilles Feij maakte. Naast de poster met het geldbedrag, ligt op de vloer een beeldscherm, dat verschillende foto’s en illustraties toont. Niet gemaakt door de studenten zelf, maar door een computerprogramma dat deze met behulp van kunstmatige intelligentie zelf maakte. ‘’Op basis van tweehonderd foto’s die onze studiegenoten bij ons aanleverden. Het programma heeft daar zelf iets van gemaakt’’, leggen ze uit.



De beelden die het programma heeft gemaakt, hopen de studenten in de toekomst te verkopen. ‘’Om van die opbrengst onze studieschuld af te lossen, of in ieder geval een gedeelte daarvan’’, vertelt hij lachend.

De Now Show in Den Bosch en Breda is nog tot en met zondag gratis te bezoeken voor iedereen. Meer info over de locaties en de producties van de studenten vind je hier.