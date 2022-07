Help een internationale student aan een kamer en verdien 100 euro

Illustratie: Joris Habraken

Krijg honderd euro voor jouw tip die leidt naar woonruimte voor een internationale eerstejaarsstudent. Avans Hogeschool komt met deze actie om de nieuwe internationale studenten, die volgend collegejaar beginnen, te voorzien van een kamer.

Elk jaar zoeken tientallen internationale Avansstudenten een woonplek. “Als ze die niet op tijd vinden, is het afbreken van hun studie een mogelijk gevolg”, stelt Avans. Vorig jaar riep de hogeschool de hulp in van medewerkers om studenten in hun huis te laten logeren.

De hogeschool vraagt aan al haar medewerkers en studenten om uit te kijken naar kamers in of dichtbij de Avanssteden Breda, Den Bosch en Tilburg. Heb je een tip of vragen over de exacte voorwaarden? Mail internationaloffice@avans.nl.