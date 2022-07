Ook studenten die Punt het hele jaar volgde zijn geslaagd en haalden diploma op in Den Bosch

Daphne (links) en Femke (rechts)

Punt volgde een collegejaar lang twee laatstejaarsstudenten; student Fysiotherapie Femke Nieuwstraten, en student Accountancy Daphne van de Langenberg. Ze vertelden de afgelopen twaalf maanden over hun studievoortgang. Allebei haalden ze deze week hun diploma op.



Een doorzetter, accountant, plichtsgetrouw, hulpvaardig, nauwkeurig en enthousiast. Met die woorden wordt Daphne door haar coach geïntroduceerd als ze het podium wordt opgeroepen in Den Bosch om haar diploma in ontvangst te nemen. Onder luid applaus van een volle zaal. ”Heel apart was dat, om zoiets over jezelf te horen”, zegt de kersverse alumni op vrijdagmiddag na afloop van de ceremonie. ”Maar ik kan me er wel in vinden, het klopte allemaal.”



Pijn in hart

Daphne beleefde naar eigen zeggen vier topjaren op Avans. Elke dag vond ze leuk -al was het wel hard werken-, en ging ze met plezier naar school. ”Het was fantastisch. De school, docenten, studiegenoten; eigenlijk alles”, zegt ze enthousiast. ”Het is dan ook met pijn mijn mijn hart dat ik Avans ga verlaten, al heb ik ook veel zin in de toekomst.”

Daphne (in het midden met de blauwe jurk) tussen haar studiegenoten

Net als bijna al haar afgestudeerde studiegenoten heeft de alumnus al een baan te pakken. Daphne gaat aan de slag bij accountantskantoor Baker Tilly en gaat daarnaast een master volgen. ”Vier dagen werken, een dag per week studeren. Veel zin in, maar ik vind het ook spannend”, zegt Daphne, die eerst vakantie gaat vieren. ”Volgende week ga ik naar Spanje en daarna ga ik nog met een studiegenoot naar Disney!”

Ritueel

Ook Femke Nieuwstraten slaagde voor haar diploma. De nu afgestudeerde student Fysiotherapie beklom dinsdagavond het podium bij de Maasport in Den Bosch om daar haar diploma op te halen. ‘’Het was superleuk. Ze hebben er echt een feestje van gemaakt. Er waren tenten, dj’s, drankjes en een heel ritueel als je je diploma mocht ophalen’’, zegt Daphne de ochtend na haar uitreiking, nog steeds stralend. Bij het in ontvangst nemen van haar diploma had haar studieloopbaanbegeleider een mooi persoonlijk woordje voor haar klaarliggen. Die sprak over een gemotiveerde Femke, die in haar tijd op Avans graag anderen hielp. ‘’Dat was echt heel lief en ik kon me er ook goed in vinden.’’

Femke tijdens het ondertekenen van haar diploma

Videobellen

Bij haar uitreiking waren haar moeder, tante en broer aanwezig. Haar vader en andere gasten had ze er ook graag bij gewild, maar haar broertje ontving op hetzelfde moment óók zijn diploma. ‘’Dus besloten we de vrouwen met mij mee te sturen en de mannen met mijn broertje. Wel hebben we gevideobeld, zodat hij er toch nog bij was’’, vertelt ze lachend.



Sportreis

Femke gaat Avans missen. Ze heeft het al die jaren ontzettend naar haar zin gehad op de hogeschool, wat komt door haar studiegenoten en docenten. ‘’We waren heel hecht, echt een warme groep. Het contact met elkaar was laagdrempelig, ook met docenten. Die zeiden: ‘we zijn collega’s van je, en geen docenten.’ En zo ging het ook. Dat was heel fijn’’, zegt Femke, die als hoogtepunten de fysiofeestjes en sportreis in het tweede jaar naar Oostenrijk noemt. ‘’Daar hebben we een week gesnowboard en geskied. Dat was tof.’’



Nu de afgestudeerde student haar diploma in the pocket heeft, gaat ze eerst vier weken genieten van vakantie. Daarna gaat ze aan de slag bij Dynamico, waar ze fysiotherapie gaat geven. Na een jaar wil ze dan deeltijd een master gaan doen. Daar heeft ze veel zin in. ‘’Maar het voelt ook dubbel. Ik sluit nu wel mijn studententijd af, en dat was een leuke periode’’, zegt ze.