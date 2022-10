Deze studenten zitten of gaan in een academieraad: ‘Ik wil iets betekenen voor mijn studiegenoten en opleiding’

Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Op 11 en 12 oktober vinden de academieraadverkiezingen plaats. Door een gebrek aan studentaanmelders zijn niet voor alle academies verkiezingen nodig, dus stelt Punt een aantal studenten voor die al in hun raad zitten of daar lid van gaan worden. ”Ik vind het belangrijk om de leerervaring voor mezelf maar ook voor medestudenten te verbeteren.”

Loïs Schuitemakers, eerstejaarsstudent Social Work in Den Bosch, actief in de academieraad van Social Work

Loïs Schuitemaker

Eerstejaarsstudent Loïs Schuitemakers studeert Social Work in Den Bosch en neemt dit jaar plaats in de bijbehorende academieraad. Met haar 16 jaar jong heeft ze al wat ervaring; op de middelbare school zat ze in de leerlingenraad en in de debatclub. “Ik vind het belangrijk om de leerervaring voor mezelf maar ook voor medestudenten te verbeteren”, vertelt ze. “De eerste indruk van eerstejaars vind ik een goed onderwerp om mezelf dit jaar mee bezig te houden. Vooral over het rooster ontstond begin dit studiejaar wat onduidelijkheid over. We hebben daar ook niet veel uitleg over gehad. Daar mag de opleiding wat mij betreft meer aandacht aan besteden. Eerstejaars beter wegwijs maken in alle digitale systemen die Avans gebruikt.”

Een nieuwe studie combineren met de academieraad. Voor sommige eerstejaars te druk, maar voor Loïs niet. “Ik heb gemerkt dat ik nog wel wat tijd over heb naast mijn studie. Die tijd wil ik graag nuttig besteden.

Martijn van Iterson, derdejaarsstudent Informatica, zit in de academieraad van de Academie voor Technologie en Design

Het idee om zich aan te melden voor een plek in de academieraad ontstond een tijd geleden. Met zijn studiegenoten liep hij tegen een aantal problemen binnen zijn opleiding Informatica aan, waar in hun ogen weinig aan gebeurde. Zo zijn er volgens Martijn een aantal vakken binnen Informatica die weinig toevoegen, vakken die studenten stelselmatig niet halen, wordt er oude software gebruikt die niet meer wordt ondersteund en is de informatievoorziening niet altijd goed. ‘’Toen we daar iets van zeiden, gebeurde er weinig mee. Daarom leek het me goed om het hogerop te zoeken, bijvoorbeeld door mee te doen aan de verkiezingen voor de academieraad’’, vertelt de Avansstudent die in Den Bosch studeert.



Mening

Tot zijn eigen schrik kwam het door een gebrek aan aanmelders niet tot verkiezingen, en krijgt Martijn sowieso een plek in de academieraad. Er waren namelijk maar twee studenten die zich aanmeldden en voldoende handtekeningen verzamelden. ‘’Die waren bij mij zo binnen, ik verzamelde ze op een studentenavond’’, zegt hij lachend. ‘’Ik vond het wel gelijk leuk. Ik wil iets betekenen voor mijn studiegenoten en opleiding. Docenten zeggen altijd dat ik overal een mening over heb en die ook deel. Positief én negatief. En dat klopt, ik vertel graag wat ik van dingen vind.’’

Martijn van Iterson

Als derdejaarsstudent heeft Martijn het best druk. Met school, stage en ook zijn leven naast Avans. Wel denkt hij dat hij het academieraadlischap, zo’n drie uur per maand en elk kwartaal een vergadering, goed kan combineren met zijn andere activiteiten. ‘’Ik heb meestal genoeg tijd over op maandbasis. En de problemen waar we binnen de opleiding tegenaan lopen, zijn vervelend genoeg om er iets van te zeggen. Daar sla ik een bioscoopbezoek graag een keer voor over.

Jet van Beek, vierdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch, gaat haar derde jaar in de academieraad in

”Ik vind het jammer dat de opkomst onder studenten zo laag is om de academieraad in te gaan. Het levert zóveel op. Je leert er een hoop, het levert kansen op en je ontmoet mensen met wie je anders nooit in aanraking zou komen”, vertelt Jet, die al twee jaar in de academieraad van haar opleiding zit. ”Ik wilde na mijn eerste jaar graag ervaring opdoen en mijn cv opbouwen, maar de politiek trok me niet. Mijn slb’er vroeg me toen of de academieraad niets voor me was. Dat sprak me gelijk aan: je krijgt een inkijkje in wat er binnen de hogeschool gebeurt en hebt echt iets te zeggen. Een grotere inkijk in de keuken krijg je nergens.”

Jet van Beek

Fanatiek

Jet had een paar doelen voor ogen, toen ze de raad in ging. Zo stond studentenwelzijn hoog op haar lijstje, zeker toen corona uitbrak. Ze zag dat er in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stond dat studenten een bepaald aantal keer recht hadden op een gesprek met hun slb’er. ”Dat vonden we te weinig. Door dat aan te kaarten in de raad, is het nu aangepast. Dat maakte me trots”, zegt Jet, die naarmate ze langer in de raad zat, steeds fanatieker werd. ”We hebben het ook veel over de stagedrempel, het tijdig communiceren van belangrijke informatie en over de hoge uitval in het eerste jaar gehad.”



De laatstejaarsstudent loopt momenteel stage en moet dit collegejaar afstuderen. Dat valt volgens haar goed te doen, omdat haar stagebedrijf meedenkt. ”Veel organisaties vinden het juist goed dat je ook in een raad zit en bieden daarom ruimte. Ik kan het iedereen echt aanraden om in een raad te zitten!”



De academieraadverkiezingen zijn op 11 en 12 oktober. Bij drie academies zijn er verkiezingen nodig om te bepalen welke medewerkers de raad in gaan. Die kandidaten vind je hier, hier en hier.