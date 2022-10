Avansstudent Loes vond studieplezier terug na deelname SWITCH-programma

Foto: Loes Drost

Voor de studenten die twijfelen over hun studie heeft Avans SWITCH. Dit programma bestaat nu twee jaar en sindsdien deden ruim vierhonderd studenten mee. Punt kijkt hoe het er nu voor staat met SWITCH, de medewerkers en de studenten die meededen aan het programma.

Als je niet het gevoel hebt dat je op de juiste studie zit, kan dat vervelende gevolgen hebben. Dat weet Avansstudent Loes Drost als geen ander. Zij studeerde Bouwkunde, maar voelde al snel dat er iets miste. In haar derde jaar besluit ze dat de studie toch niet voor haar is. “Ik moest dat jaar stage lopen. Tijdens het ontmoetingsgesprek met mijn stagebedrijf merkte ik dat ik niet op mijn plek zat. Ik zou hier niet gelukkig worden. Ik barstte thuis in tranen uit omdat ik niet meer door wilde gaan.”

SWITCH

Als je twijfels over je studie kun je bij Avans terecht bij een studieadviseur van je academie, een decaan of binnenlopen in de huiskamer van Student Support. Maar voor studietwijfelaars die meer hulp nodig hebben, heeft Avans SWITCH. In dit programma kijkt een professional samen met een student welke studie wel bij diegene past, om vervolgens een overstap naar een nieuwe opleiding of andere carrièrestap te maken. Studieadviseur Joyce Visee werkt bij SWITCH als coach. Samen met studenten zoekt ze tijdens het programma naar wat ze willen. “Om dit te achterhalen kijk ik met de student waar zij vandaan komen, waar ze nu staan en waar ze naartoe willen”, vertelt Visee. In plaats van naar de schoolcarrière van studenten te kijken, gaat SWITCH de diepte in. Belangrijke vragen zijn: wat krijg je van je ouders en omgeving mee? Waar word jij blij van? En wat wil je bereiken?

“We doen veel om studenten binnen te halen, maar als het niet goed gaat, zijn ze op zichzelf aangewezen.” Eva-Lisa Janssen, projectleider van SWITCH

Toen de student Bouwkunde Loes in tranen uitbarstte, besloot ze met haar studie te stoppen. Maar ze wist niet wat ze wel wilde. Daarom schakelde ze de hulp in van een decaan. Die verwees Loes door naar het SWITCH-programma.

Zes weken lang kwam Loes één keer in de week samen met andere studenten die twijfelde over hun studiekeuze. Daar leerde ze van alles over zichzelf. “Je ontdekt vooral wie jij bent, waar jouw normen en waarden liggen en waar je voldoening uithaalt. Daar kom je achter door veel gesprekken te voeren, maar ook opdrachten doen zoals ‘over de streep’.”

Cijfers

Het aantal studenten dat aan dat aan SWITCH meedoet, nam tot nu toe ieder jaar toe. In 2020 deden 125 studenten mee, het jaar daarop waren het er 275. “We hopen dit jaar vier- tot vijfhonderd studenten te helpen”, vertelt Eva-Lisa Janssen. Zij is de projectleider van SWITCH en is sinds het begin betrokken bij het project. “We bereiken nu zo’n tien procent van alle studietwijfelaars. Het SWITCH-programma is misschien niet voor iedere student geschikt. Sommige weten bijvoorbeeld al precies wat ze willen doen. Maar ons doel is om een veel groter deel van de studietwijfelaars te bereiken.

Studenten in gesprek tijdens het SWITCH-programma. Foto: Avans

SWITCH ging in 2020 van start, maar er was binnen Avans al langer het idee om studietwijfelaars te ondersteunen. “In 2016 kwam dit onderwerp voor het eerst naar voren”, vertelt Janssen. Het duurde even voordat Avans actie ondernam. Volgens Janssen komt dat door de tijdsgeest van toen en nu. “Rond 2016 was er meer aandacht voor de technische en zakelijke kant binnen Avans. Dat het intranet goed werkte en dat er goede apparatuur in de labs stond bijvoorbeeld. Nu verschuift de focus steeds meer naar studentwelzijn.”

Ook betrokken als studeren niet goed gaat

Een programma als SWITCH was voor Avans belangrijk omdat de hogeschool wil laten zien dat ze er ook voor studenten zijn wanneer het misloopt. “We doen veel om studenten binnen te halen, maar als het niet goed gaat, zijn ze op zichzelf aangewezen”, legt Janssen uit. “Jaarlijks vallen ruim drieduizend studenten uit. Omdat het zo’n grote groep is, vonden we het belangrijk om er ook voor hen te zijn.”

Bij dit project was het belangrijk om duidelijk te maken dat studenten niet per se voor Avans moeten kiezen. “We zijn er voor iedere student, ook als die het helemaal heeft gehad met Avans. Ze zijn vrij om zelf die keuze te maken.”

Aanmelden voor het SWITCH-programma kan via deze site. Voorafgaand aan het programma vindt een intakegesprek plaats. Daar wordt je motivatie besproken en gekeken of het wel echt bij je past.

Na het SWITCH-programma

Na SWITCH kiezen studenten verschillende richtingen. Veruit het grootste aantal kiest voor een nieuwe HBO studie Een ander deel kiest voor een tussenjaar, zet zijn eigen studie voort of kiest voor een Associate Degree, dat is een twee jaar durende opleiding tussen mbo en hbo-bachelorniveau in. Een aantal van de studenten heeft na het programma nog geen definitieve keuze voor ogen.

Of studenten na SWITCH bij hun studiekeuze blijven, is nog niet duidelijk. Het project is volgens Janssen nog te jong om daar conclusies over te trekken.

Voor Loes werd het steeds duidelijker dat ze zelf de richting van studieadviseur op wilde gaan. “Visee was mijn begeleider en ik vond het werk dat zij deed zó interessant. Het contact dat ze heeft met studenten en wat ze voor hen betekent, vind ik mooi om te zien.” Samen met Visee stelde Loes een plan op. Omdat er geen opleiding is voor studieadviseur koos Loes voor Human Resource Management. Daar bestaat een Associate Degree-opleiding voor in Den Bosch. “Een kortere opleiding was perfect voor mij, want ik was een beetje klaar met studeren.”

Nadat ze stopte met haar studie maakte Loes ook een reis door Mexico. Foto: Loes Drost

Tevredenheid studenten

Volgens Janssen zijn de studenten die aan SWITCH meedoen best tevreden over het programma. “Ze beoordelen het algehele programma gemiddeld met een 7.9. In de praktijk zien we dat studenten na de zes weken een heldere keuze voor zich hebben.” Maar wat als je er naar die zes weken toch niet uit bent? “Dan kunnen studenten extra afspraken maken bij een studieadviseur of decaan. Dat is alleen voor studenten die nog ingeschreven staan. Als je al uitgeschreven bent, heb je daar helaas geen recht meer op.”

Loes is erg tevreden over het SWITCH-programma. “De begeleiders zochten naar wat bij mij past. Dat kon ook iets heel anders zijn dan studeren. Zo was er een jongen die naast zijn studie een eigen bedrijf had. Dat liep zo goed dat hij daar uiteindelijk mee doorging.”

Trots

Als Loes terugkijkt op het SWITCH-programma ziet ze dat ze een stuk zelfverzekerder is geworden. “Het was voor mij het laatste zetje in de goede richting. Ik wist dat ik niet gelukkig werd van Bouwkunde, maar ik wist niet hoe ik verder moest. Maar nu weet ik waar ik sta en wat mijn sterke kanten zijn.”