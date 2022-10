Deze oud-Avansstudenten presenteren hun afstudeerproject op Dutch Design Week en Punt nam een kijkje

Afstudeerprojecten op DDW. Van links naar recht: Stijn Terpstra, Loes Coolen, Michaela Davidova, Pauline Berger en Mohammad Abou Chair. Foto: Lotte Schrander

Oud-Avansstudenten Loes Coolen en Stijn Terpstra volgden de studie Photography, Film & The Digital bij St. Joost School of Art & Design in Breda. Het afgelopen jaar werkten ze hard aan hun afstudeerprojecten. Nu presenteren ze hun werk een hele week lang tijdens Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven.

Coolen en Terpstra focusten zich beiden op fotografie in hun afstudeerproject, maar onderzochten verschillende onderwerpen. Coolen bezocht een dorpje in Frankrijk waarvan de economie compleet afhankelijk is van een kerncentrale en Terpstra keek naar het verband tussen technologie en natuur aan de hand van vogelaars.

Vogels en vogelaars

Terpstra hield zich bezig met de band tussen natuur en technologie. “Ik ben gefascineerd door het feit dat de mens alles wil meten en achterhalen”, vertelt de oud-Avansstudent die op maandag trots zijn werk laat zijn op DDW. Voor zijn afstudeerproject dook hij in de wereld van vogelaars. “Zij gebruiken allerlei high-tech apparatuur om de activiteiten van vogels te onderzoeken. Ik was benieuwd wat ze hiermee meten en wat wij van de vogels kunnen leren.”

Voor zijn onderzoek sprak Terpstra met allerlei mensen in de vogelwereld. Vogelaars, wetenschappers, duivenmelkers, mensen die de dieren opzetten; de oud-Avansstudent kwam overal. Daar leerde hij een boel over vogels en wat de dieren over het klimaat zeggen. “Een mooi voorbeeld is dat vogels al eerder aanvoelen dat er een storm aankomt en dan wegvliegen. Welke soorten vogels in een gebied voorkomen, vertelt veel over het klimaat in dat gebied.”

Terpstra met de foto’s van zijn afstudeerproject. Foto: Lotte Schrander

Foto’s op DDW

Overal waar Terpstra kwam, nam hij zijn camera mee. Dat resulteerde in een fotoserie voor zijn afstudeerproject. Twee van die foto’s hangen in een grote expositieruimte tijdens DDW. “Ik wil twee kleine verhalen van het project uitlichten. Op één foto zie je de installatie van een webcam in een vogelhuisje. Via de webcam kijken mensen online mee in het nest. Dat laat de entertainende kant van vogel spotten zien, maar daar zit ook een ethische discussie in. Is het namelijk geen privacyschending?”

De tweede foto is gemaakt in een onderzoeksruimte bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Je ziet een stoel met een opengeslagen kladblok en een raam waardoor een witte ruimte zichtbaar is. “Hier bestudeert een onderzoeker koolmeesjes. De beesten worden bij het instituut gefokt en in momentopnames in de witte ruimte gelaten. De wetenschapper kijkt naar het gedrag van de vogels en schrijft dat op. Het is een soort algoritme over het leven van een koolmeesje.”

Een rustig dorpje

Voor haar afstudeerproject bezocht Coolen het dorpje Chooz in Frankrijk. Hier wonen ongeveer achthonderd mensen die allemaal op een bepaalde manier te maken hebben met de kerncentrale die je er vindt. “Veel ouders werken in de centrale. Zij hebben een oppas nodig of brengen de kinderen naar school”, legt de oud-Avansstudent uit. “Zo zie je dat alles terugkomt bij de centrale.” Coolen is in haar projecten veel bezig met de toekomst en hoe de mens kijkt naar klimaatverandering. “Kernenergie is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden. Eigenlijk is het een oude vorm van energie opwekken, maar in het kader van de klimaatdoelen wordt er opnieuw naar gekeken. Dat levert veel voor- en tegenstanders op. Ik weet zelf niet veel van kernenergie af, dus ging ik op onderzoek uit.”

Coolen met de foto’s van haar afstudeerproject

Op naar Frankrijk

Tijdens haar afstudeerjaar reisde Coolen drie keer naar Chooz. Zelf spreekt ze geen Frans. “Daarom leerde ik drie zinnen uit mijn hoofd”, vertelt de oud-Avansstudent trots. “Daarmee kon ik mezelf voorstellen, het project uitleggen en om een foto vragen. Daarnaast heb ik veel gebruik gemaakt van Google Translate en leerde ik in Chooz iemand kennen die goed Engels spreekt en mijn gids wilde zijn.”

Coolen merkte al snel dat de bewoners van Chooz blij zijn met de kerncentrale. “Het levert hen werkgelegenheid op. Daarnaast betaalt het bedrijf van de kerncentrale de water- en stroomvoorzieningen. Dat maakt het voor de inwoners voordelig om er te wonen.”

De oud-Avansstudent legde haar bezoeken aan Chooz vast in een fotoserie. Drie van die foto’s zijn te zien tijdens DDW. Een foto laat het dorpje met de kerncentrales op de achtergrond zien, de andere is een portret van een bewoner en de laatste toont een huiskamer. “Ik denk dat deze beelden de kern van het verhaal weergeven”, legt de oud-Avansstudent uit wijzend naar de foto’s. “Zo is de bijzondere omgeving te zien, maar staan ook de bewoners centraal.”

“Ik spreek geen Frans. Daarom leerde ik drie zinnen uit mijn hoofd waarmee ik mezelf voorstelde, het project uitlegde en om een foto kon vragen.” Loes Coolen

Door met hun project

Terpstra en Coolen zijn net afgestudeerd, maar zitten met hun hoofd al bij het volgende project. Allebei willen ze door met hetzelfde thema. “Ik ga verder met het onderzoeken van data en de natuur, maar met een ander onderwerp dan vogels. Die heb ik nu wel genoeg gezien”, vertelt Terpstra. “Ik wil ook verder met het thema kernenergie”, voegt Coolen toe. “Zo lijkt het me interessant om de situatie in Nederland te onderzoeken of om te kijken wat er allemaal komt kijken bij de bouw van een kerncentrale of juist wat de risico’s zijn. Wat ik precies wil doen weet ik nog niet, maar dit onderwerp ga ik zeker verder uitpluizen.”

Naast de projecten van Coolen en Terpstra vind je meer van St. Joost op DDW. Zo staan er nog drie afstudeerprojecten van Masterstudenten. Ook het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing van Avans presenteert hun project over duurzaam en recyclebaar textiel. Daarnaast zijn er nog meer alumni van de kunstacademie te vinden. Zo staan oud-Avansstudenten Kunst & Vormgeving Kick Stals en Onno van den Dungen op het designevenement. Stals toont horrorposters over het klimaat en Van den Dungen laat een videogame zien waarin je belangrijke keuzes over personages hun leven maakt zonder dat de mensen in het spel daar zelf een oordeel over hebben. Oud-student Communication & Multimedia Design Wesley Hartogs presenteert de Love Letter Generator waarmee je met behulp van een Artificial Intelligence een liefdesbrief schrijft. De videogame van St. Joost Alumni Onno van den Dungen

De afstudeerprojecten van Coolen en Terpstra vind je in het Klokgebouw tijdens DDW. De projecten zijn hier nog tot zondag 30 oktober te zien.