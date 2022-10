Wesley won in 2019 als allereerste de afstudeerprijs van CMD: ‘De prijs is veilig opgeborgen’

Wesley (links) met zijn collega’s. Foto Wesley Hartogs

Sinds 2019 reikt de studie Communication & Multimedia Design (CMD) de afstudeerprijs ‘De Vaan’ uit. Wesley Hartogs won als allereerste de De Vaan en sindsdien heeft hij niet stilgezeten. Zo werkt hij aan een robot die liefdesbrieven schrijft en binnenkort te zien is op de Dutch Design Week.

Wesley vindt het nog steeds een eer dat hij als eerste de De Vaan mocht ontvangen. “Het heeft me veel gebracht”, vertelt hij. “In het werkveld kan ik laten zien dat ik deze prijs gewonnen heb. Dat levert wat extra aanzien op. Maar ook op het gebied van publiciteit heeft het geholpen. Als ik de prijs niet had gewonnen, had ik bijvoorbeeld nooit dit interview met Punt.”

Bedrijf de Liefde

Na zijn studie werkte Wesley een tijdje als creative coder. Daar hield hij zich vooral bezig met programmeren. Ook keerde de oud-student terug naar Avans. “Ik ging aan de slag als docent bij CMD waarbij ik projectbegeleider was en ik gaf een aantal technische vakken. Kort daarna kwam de coronacrisis en begon ik aan mijn master. Daardoor lukte me het niet meer om het te combineren en stopte ik bij Avans.”

Wesley ontving in 2019 de De Vaan. Foto: Wesley Hartogs

Maar Wesley zat niet stil. Samen met een aantal CMD-studiegenoten richtte hij Bedrijf de Liefde op. “Op een grappige en interactieve wijze brengen we actuele thema’s aan het licht. Hierbij is het verbinden van verschillende groepen belangrijk. Zo deden we laatst het project Hoge Nood. We maakten van een dixi een tiny house. Dit was als kritiek op de wooncrisis. Het doel was om de Bossche gemeente, waar de kamer stond, en de mensen die in de veelte kleine woningen leven te verbinden. Met de kamer in de dixi maakten we duidelijk aan de regering hoe erg de woonsituatie is voor sommigen. Daarnaast verzamelden we verhalen van mensen in te kleine woningen om voor te leggen aan de wethouder Wonen in Den Bosch.”

Wesley richtte Bedrijf de Liefde op met een vier andere CMD-studenten; Tijn La Vos en Iris Janssen werden in 2021 ook genomineerd voor de De Vaan en Sanne Boersma werd in 2022 genomineerd. Floris Kimpel was ook CMD-student, maar werd niet genomineerd voor de De Vaan.

De Vijfde Wand

Met zijn voorstelling De Vijfde Wand won Wesley in 2019 de De Vaan. Het was een interactieve theaterbeleving waarbij het publiek via een app inspraak had op wat er op het podium gebeurde. Voor Wesley is dit nog steeds een van de tofste projecten waar hij aan heeft gewerkt. “Ik heb de prijs goed opgeborgen. Het is een groot ding, dus ik heb het niet zo bij de hand. Maar geloof me, ik heb de prijs nog steeds”, vertelt Wesley lachend.

Na zijn studie heeft Wesley niets meer met De Vijfde Wand gedaan. In de toekomst wil hij dat oppakken. “Ik zou graag met een soortgelijk project aan de slag gaan. Door corona, mijn andere studie en Bedrijf de Liefde is dat er niet van gekomen. Maar het is zeker in mijn achterhoofd gebleven.”

Liefdesbrieven geschreven door een robot

Het meest recente project van Bedrijf de Liefde is Love Letter Generator. Met behulp van een Artificial Intelligence (AI) kunnen mensen liefdesbrieven schrijven. “AI wordt voor allerlei zaken ingezet, ook om teksten te schrijven. Met dit project kijken we of de mens zijn vermogen om persoonlijke connecties aan te gaan, verliest door de komst van AI. Zijn liefdesbrieven nog oprecht als een robot ze schrijft?” De Love Letter Generator is 22 tot en met 30 oktober te zien op Dutch Design Week.

Een promotiefoto van de Love Letter Generator. Foto: Wesley Hartogs

Bewustwording en reactie

Bij de projecten van Bedrijf de Liefde is bewustwording belangrijk, maar ze zetten ook aan tot actie. “Veel designprojecten focussen vooral op thema’s aan het licht brengen. Wij zetten een extra stap door ook tot actie op te roepen. Bij Hoge Nood schreven mensen over hun woonsituatie en de brieven stuurden we naar de beleidsmakers. Bij de Love Letter Generator sporen we mensen aan om naar hun eigen liefdesbrief te kijken en hierop te reflecteren. Zo gaan we voorbij de bewustwording.”

Projecten in de toekomst

Momenteel is Wesley druk bezig met afstuderen voor zijn master, maar de oud-Avansstudent heeft nog een boel ideeën. “Ik vind het thema kansenongelijkheid heel interessant. Ik kom zelf van vmbo-kader en doe nu een universitaire opleiding. Ik wil een project maken over de onderwijslagen en hoe mensen uit de opleidingsniveaus met elkaar omgaan. Voor de rest laat ik me verassen door de onderwerpen die op mijn pad komen.”