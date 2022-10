Oud-student Jordy Beekwilder regelt de beveiliging voor ministers én begeleidt Avansstudenten

Jordy Beekwilder

In 2020 studeerde Jordy Beekwilder af bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Toen had hij zijn huidige baan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al gevonden. De oud-student kon Avans echter niet missen en is tegenwoordig ook werkzaam als onderwijsassistent bij zijn oude opleiding.

Hoe gaat het met je?

“Goed. Ik heb de juiste balans gevonden tussen werk en sport. Het loopt allemaal lekker. Die balans komt automatisch met mijn twee banen bij Avans en het Ministerie van VWS, dat brengt structuur met zich mee. Het is wel veel plannen, vaak leg ik twee agenda’s naast elkaar. Meestal lukt dat, soms ben ik een impulsieve chaoot en is het lastig.”



Vertel eens, waar ben je mee bezig sinds je afstuderen bij Avans?

“Ik werk vier dagen in de week als adviseur beveiliging bij het ministerie in Den Haag. Daar regel ik de beveiliging voor bewindspersonen, de screeningen van nieuwe werknemers en ik doe er de accreditaties. Dat houdt in dat ik vertrouwelijke informatie in systemen verwerk. Echt heel interessant. Met die functie begon ik al tijdens mijn afstudeerstage. Mijn toenmalig docent Lisa de Wit droeg me aan en daar ben ik heel blij mee. Elke dag is hier anders.”



“Naast mijn baan in Den Haag werk ik een dag per week als onderwijsassistent bij Avans in Den Bosch, bij mijn oude opleiding Integrale Veiligheidskunde. Daar begeleid ik studenten, kijk ik schoolwerk na en help ik mee met het ontwikkelen van nieuwe lesstof. Het is veel, maar van stilzitten houd ik niet.”



Werken op het Miniserie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe is dat?

“Ken je de serie Suits? Nou, soms is het daarmee te vergelijken. Zeker als ik in de lift sta en uitkijk op al die hoge gebouwen in Den Haag – en dat zijn er veel -, tussen mensen strak in het pak. Die draag ik zelf natuurlijk ook, maar pakken vond ik gelukkig altijd al mooi. Het is een statige, formele omgeving. Daar moest en moet ik wel aan wennen. Ik kan wel formeel zijn, maar van nature ben ik wat informeler. Hier gaat het veel over politiek en serieuze zaken. Zelf houd ik er ook van om over koetjes en kalfjes te praten.”

In zijn vrije tijd beoefent Beekwilder de sport kickboksen. Dat doet hij op professioneel niveau. De sport staat los van zijn werkzaamheden in Den Haag.

Hoe vinden je collega’s het, dat je op hoog niveau aan kickboksen doet?

“Het is best een bijzondere combinatie. Dat zeggen mijn collega’s ook, al verwachten ze het vaak niet van me. Dat komt omdat mijn gezicht altijd heel is en ik nog nooit met een scheve neus op kantoor ben gekomen, haha! De sport staat wel volledig los van mijn werkzaamheden. Ik regel dan wel de beveiliging voor bijvoorbeeld ministers, maar doe dat niet zelf fysiek.”



“Sinds ik met mijn hoofd werk, merk ik wel dat mijn stijl van kickboksen verandert. Vroeger had ik een aanvallende stijl, ik ben nu wat voorzichtiger geworden. Misschien komt dat indirect doordat ik bang ben om klappen in mijn gezicht te krijgen, ik weet het niet.”

Jordy Beekwilder

“Naast dat ik fysiek kickboks, ben ik ambassadeur voor Be PROUD, een programma van de dopingautoriteit. Daarvoor promoot ik een schone sport en ik doe mee aan symposia. Ook beantwoord ik vragen over het gebruik van dopingvrije supplementen. Dat vind ik heel belangrijk om te doen.”

Toen Jordy nog student was bij Avans, sprak Punt ook al eens met hem. Toen vertelde hij over kickboksen: “Je moet de beste verslaan om de beste te worden.“

Terug zijn op Avans als medewerker, de school waar je zelf studeerde, hoe bevalt dat?

“Het is heel leuk, onwerkelijk ook. Zeker als ik collega’s aanspreek, moet ik mezelf er soms aan herinneren dat het niet meer mijn docenten zijn. Maar ik vind het leuk, het onderwijs heeft me altijd al getrokken. Het is leuk om te zien dat studenten met dezelfde dingen bezig zijn als toen ik hier rondliep. Ik vind Avans een leuke plek, al toen ik er zelf studeerde. Ik sluit dan ook niet uit dat ik in de toekomst nog eens docent word.”