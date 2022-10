Steuntje in de rug: Avans keert alle medewerkers eenmalige vergoeding uit en biedt gelegenheid tot budgetcoach

Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Met het oog op de kostencrisis, gaat Avans een eenmalig bedrag uitkeren aan alle medewerkers. Daarmee hoopt de hogeschool haar medewerkers tegemoet te komen in tijden van crisis. Het bedrag is onderdeel van een groter plan waar de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) dinsdag mee instemde.

De hoogte van de eenmalige bruto-uitkering hangt af van de salarisschaal van medewerkers en het aantal uur dat ze werken. Het bedrag is hoger voor medewerkers in een lagere salarisschaal, en wordt in december van dit jaar uitgekeerd. Medewerkers in salarisschaal 1 tot en met 7 ontvangen op basis van 1 fte een brutovergoeding van 400 euro. Medewerkers in schaal 8 tot en met 10 krijgen 300 euro, medewerkers in schaal 11 en 12 een bedrag van 200 euro.

Naast de tegemoetkoming, verhoogt de hogeschool tijdelijk de reiskosten voor woon-werkverkeer met zes cent per kilometer. Daarmee krijgen medewerkers in 2023 zestien cent per kilometer met de auto, en 21 cent per kilometer als ze met de fiets, step of wandelend naar Avans komen. Ook stijgt het bedrag dat werknemers voor thuiswerken krijgen structureel van twee naar drie euro per dag. Tot slot kunnen alle medewerkers per direct gebruikmaken van een budgetcoach. Dat kan anoniem via healthservices@avans.nl.

Eerder maakte Breda University of Applied Sciences al bekend dat de medewerkers een geldbedrag krijgen.

Niet wachten

Met het geldbedrag en de andere plannen, wil Avans haar medewerkers in tijden van hoge inflatie en stijgende energieprijzen tegemoetkomen. ”Het hele idee is in twee weken bedacht en gemaakt. Dat is omdat we niet willen wachten tot de problemen die er nu zijn groter worden. Je ziet vaak dat het een beetje als mosterd na de maaltijd is. Met deze snelheid hopen we nú al iets te kunnen betekenen’’, zei Janneke Verschoor-Gaakeer, adjunct-directeur bij Personeel & Organisatie. Samen met Claire van de Langenberg en Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur, gaf ze toelichting over het plan van Avans.

Goed werkgeverschap

Wilton gaf tijdens de AMR-vergadering aan dat Avans met dit voorstel komt vanuit de zorgplicht als werkgever en goed werkgeverschap. ‘’We zien elke dag om ons heen dat de stand van het land niet positief stemt. Veel mensen hebben moeite met de touwtjes aan elkaar knopen’’, aldus Wilton.

Het voorstel werd door de AMR-leden bij acclamatie aangenomen.