Ambition Radio van start; Cabaretstudenten zorgen voor de humor

Avans Hogeschool start vandaag met Ambition Radio, een radio-uitzending waarin de Ambitie2025 met studenten en medewerkers besproken wordt. “De komende maanden gaan we samen radio maken om stil te staan bij onze successen, hoe we de ambitie beleven en wat we allemaal voor elkaar boksen”, aldus de hogeschool.

Lars Sørensen van One Day Radio host het programma en Sarah Wilton van het College van Bestuur is de co-host bij de eerste uitzending. Daarnaast zijn Avansstudenten Teun Eljon en Joris van de Waterbeemd, derdejaars Cabaret van de Koningstheateracademie (KTA), een vast onderdeel van de uitzendingen. Zij zorgen dat het programma luchtig blijft.

“Toen we gevraagd werden, wisten wij meteen dat we ons niet gingen houden aan het nette radiomaken, dus we zoeken het randje op. We gaan er niet per se met gestrekt been in, maar we gaan wel minstens voor een gele kaart”, vertelt Teun lachend.

Voor de eerste uitzending hebben de twee studenten een sketch gemaakt waarbij ze zich voorstellen en waarin een klein grapje zit over Avans. Joris: “Ambitie2025 is natuurlijk hele droge stof, die Avans graag menselijk wil maken. Het is knullig dat zij het plan door middel van radio gaan verkopen, maar tegelijkertijd is het schattig en lief. Wij konden het niet laten om daarop in te gaan.”

Teun en Ambitie

Aliens

Bij elke aflevering willen Teun en Joris een rondvraag doen. Tijdens het maken keken de twee hun ogen uit. “Het voelde gek om door de andere Avansgebouwen te lopen en studenten van andere opleidingen te spreken. Het heeft een andere dynamiek dan bij ons, dus het voelde alsof we een soort aliens waren die een nieuwe wereld binnenkwamen. Heel gaaf en interessant”, aldus Teun.

“Maar bij het tweede onderdeel bedenken we elke keer weer iets anders”, vult Joris enthousiast aan. “Het kan van alles zijn, een muziekje of een commercial of wat dan ook. We zien het als een plek om precies te maken waar we zin in hebben.” Ze vinden het maakproces in ieder geval fantastisch.

Uitzendingen

De eerste radio-uitzending was van 12:00 tot 13:00 uur op de Onderwijsboulevard in Den Bosch. De volgende aflevering is op 16 november op hetzelfde tijdstip. Op BijAvans zijn de onderwerpen en gasten van de volgende uitzendingen te vinden.