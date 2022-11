Studenten winnen Eftelingopdracht met plan voor een droompaleis

Bonno, Rick, Tom, Dominique en coach Katrien

Een droompaleis voor de Efteling, compleet met bowlingbaan, indoor speeltuin en een waterparadijs. Dit is het winnende idee van vier eerstejaars studenten AC/F&C die aan de slag moesten met een vraagstuk voor de Efteling. “Ons plan was gedurfd”, zegt studente Dominique Wieman.

In september kregen alle eerstejaarsstudenten van de Academie voor Management en Finance (AMF) en de Academie voor Management, Bestuur en Finance (AMBF) uit Breda en Den Bosch een actueel bedrijfsvraagstuk van de Efteling. Hoe krijgt het pretpark er duizend bedden bij? De studenten werkten in groepjes aan deze casus.

Arrangementen

Studenten Bonno, Rick, Tom, Dominique en coach Katrien vormden een team. Dominique: “Na weken van analyses en onderzoek kwamen we op dit idee.” Een compleet droompaleis met veel faciliteiten. “Het sterke aan dit plan is dat we verschillende arrangementen hebben bedacht. Mensen met minder geld kunnen toch de sfeer van de Efteling proeven als ze alleen komen bowlen en geen overnachting boeken.”

Realistisch

Volgens de Efteling kwam dit idee als beste uit de bus omdat er een goed uitgewerkt onderzoek en analyse lag. Daarnaast is het menselijke kapitaal meegenomen, hun personeel. “En hebben wij ons investeringsbedrag van 65 miljoen realistisch neergezet”, zegt Dominique.

Of de Efteling met dit plan iets gaat doen is nog maar de vraag. “Het heeft hen inzichten gegeven”, zegt Dominique. Ook is de groep blij met het resultaat. “En ik hou zelf niet van presenteren maar toen ik daar stond ging het zo goed. Ik ben ook trots op mezelf”, sluit ze af.

IVK

Voor het eerst deden ook de studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan dit grootschalige vraagstuk mee. Zij kregen een aparte opdracht en moesten een plan maken voor als de Python stil komt te staan. De groep waar onder andere student Thijs van Spingelen in zat, kwam als beste uit de bus.

Studenten Anika, Doortje, Thijs en Just. Suze staat niet op de foto.

“We hadden een stappenplan bedacht voor een veilig verloop van zaken bij een evacuatie”, zegt Thijs. Dit stappenplan komt overeen met wat de Efteling zelf voor plan heeft liggen. We zaten dus redelijk in dezelfde richting.” Het was het eerste project van deze groep. “We moesten eerst even wennen aan elkaar maar we zijn enorm trots op wat we hebben neergezet.”