Top 5 is bekend: dít zijn de genomineerden voor de Docent van het Jaar verkiezing

De nominatieronde is gesloten en de top 5 is bekend. John Lousberg (HBO Rechten), Jeroen Breen (Technische Bedrijfskunde), Ico Ronner (Accountancy), Misha Croes en Brian Kayes (beiden Communication and Multimedia Design) maken kans op de titel Docent van het Jaar 2022.

De afgelopen weken kwamen ruim 90 nominaties binnen met ontroerende, lovende en enthousiaste reacties van studenten. Punt stelt je voor aan de docenten die het vaakst werden genomineerd.

Brian Kayes, docent Communication and Multimedia Design

“Dit is de meest geliefde docent van CMD, ask anyone”, luidt een van de reacties. “Hij helpt je, vraagt veel en is oprecht geïnteresseerd.” Ook bleek hij het tijdens de pandemie goed te doen bij zijn studenten: “Een van de weinige docenten waarvoor studenten hun camera aanzetten tijdens corona.” Grappig detail: deze docent was in 2016 al populair. Toen won hij namelijk al eens de Docent van het Jaar verkiezing.

John Lousberg, HBO Rechten

Het doel van een docent is het overbrengen van kennis op studenten, schrijft een van de studenten die John Lousberg nomineerde. “Als er een leraar is die alles uit zijn mars haalt om dit voor elkaar te krijgen, dan is het meneer Lousberg wel. Ik heb hem nog nooit niet enthousiast meegemaakt.” Lousberg zorgt kennelijk ook voor wat culinair vermaak. In de nominaties gaat het namelijk meerdere keren over taart. “Laatst nam hij taart mee om te vieren dat het de laatste les van het vak was”, schrijft een student. “Op de laatste dag van het werkcollege bracht hij taart mee”, schrijft een ander.

Ico Ronner, Accountancy

Deze docent is een kei in het uitleggen van boekhoudkundige aspecten en hij is een pro in het maken van grapjes, zegt een van zijn studenten. “Hij is een goede docent, die goed kan uitleggen waardoor we goede cijfers halen.” Loop jij als student ergens tegenaan? “Ico is de persoon waar je moet zijn met moeilijkheden rondom Accountancy, maar ook voor persoonlijke dingen.”

Jeroen Breen, Technische Bedrijfskunde

Spanning en sensatie in de les bij Jeroen Breen. “Jeroen kon er tijdens wiskunde en statistiek voor zorgen om jou de gehele les op het puntje van je stoel te laten zitten. Dat is aardig knap bij dit soort (meestal) saaie vakken.” Hoe hij dat doet? “Hij gebruikt veel praktijkvoorbeelden om zo de koppeling tussen theorie en praktijk duidelijker te maken.”

Misha Croes, Communication and Multimedia Design

Uit zijn nominaties blijkt dat Misha Croes altijd zijn uiterste best doet voor zijn studenten. Hij toont begrip als het even niet meezit, staat altijd klaar om te helpen en is een fijne gesprekspartner, vinden studenten. “Hij wil je écht helpen en dwingt respect af. Hij belde me een keer op om te vragen hoe iets zat met mijn project, zodat hij zeker wist hoe het werkte en of ik het goed begreep.”