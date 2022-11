Zo bereikte de Academie voor Technologie en Design de top en bleef er

Afbeelding ter illustratie.

Niet voor de eerste keer scoort de Academie voor Technologie en Design (ATD) goed bij de Keuzegids hbo 2023. Vijf van de zes opleidingen staan op 1, vier van de zes opleidingen zijn beoordeeld als ‘top-opleiding’. Dat stemt adjunct-directeur Martin Rodenburg, die het woord trots niet in de mond wil nemen, blij.

Op de dag dat de uitslag van de Keuzegids hbo bekend werd, had Martin Rodenburg om 04:00 uur zijn wekker gezet. Dat bleek voor zijn nachtrust een verkeerde zet, omdat de scores toen nog niet bekend waren. En ook niet toen hij om 07:30 uur zijn kantoor in Den Bosch betrad. “Pas later, tijdens een overleg, zag ik het op mijn laptop verschijnen. Echt goed in multitasken ben ik niet, dus je kunt je voorstellen dat ik mijn aandacht vanaf dat moment niet meer bij het overleg had”, vertelt de adjunct-directeur lachend. “Ik was en ben absoluut heel blij met de uitslag. Vooral omdat we er onze medewerkers, die er hard voor werken, blij mee kunnen maken. Dat is het allerfijnste.”

Martin Rodenburg is sinds 1999 werkzaam bij Avans en sinds 2010 adjunct-directeur bij de Academie voor Technologie en Design

De uitslag is veelzeggend: vijf van de zes ATD-opleidingen staan op ‘1’, vier van de zes krijgen het predicaat ‘top-opleiding’. Met die uitslag hielden ze bij de technische academie al een beetje rekening. De uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE) was immers al eerder bekend en daaruit maakten Rodenburg en zijn collega’s al op dat ze er goed voor stonden. Dat bood de gelegenheid om er een feestelijke dag van te maken. “In de week ervoor bestelden we 900 Bossche bollen bij bakkerij Jan de Groot. Om er met de medewerkers bij stil te staan, maar ook zeker met onze studenten. Het is een moment om te vieren”, zegt Rodenburg. Binnenkort volgt nog een presentje voor de medewerkers. De bekende Sint-Janskerk doet momenteel afstand van de leistenen, waar Avans er een aantal van heeft gekocht. “Om te kunnen zeggen dat goed onderwijs niet van een leien dakje gaat, maar dat het dak er hier wel afgaat.”



Wat is de verklaring voor het succes van jullie academie?

“Bij onze academie zijn de roosters en de organisatie op orde en is er structuur. De basis van de academie staat goed, daar kun je op bouwen. Omdat we al jaren goed scoren en aan de top staan, maakt dat het makkelijker om dingen te veranderen. Dan weet je wat je te doen staat. Het geeft ruimte om het onderwijs te verbeteren. Ook is onze academie autonoom. Ik zeg altijd dat onderwijs een ambacht is. En goed onderwijs krijg je het beste wanneer er ruimte en vrijheid is.”

“Wat ook goed is aan onze academie, is de onderlinge samenwerking. Tussen studenten, tussen studenten en docenten en tussen medewerkers. Op elk vlak is dat goed. Op een laagdrempelige manier weet iedereen elkaar hier te vinden, de deuren staan altijd open. Dat zorgt voor een veilig en goed leerklimaat. Dat die onderlinge samenwerking zo goed is, is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Misschien bij Avans wel, maar niet bij ons.”

De opleidingen Technische Bedrijfskunde, Technische Informatica, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde zijn als ‘top-opleidingen’ uit de Keuzegids hbo 2023 gekomen. Avans Hogeschool werd voor de elfde keer in dertien jaar als beste grote hogeschool verkozen.

Hoe zit dat?

“Er is een moment geweest, bijna tien jaar geleden, dat de samenwerking binnen diverse teams niet altijd lekker liep. Als zoiets gebeurt, straalt het af op het onderwijs en de studenten. Dan spannen ook studenten zich minder in en worden hun resultaten minder. Toen vonden we: daar moeten we wat aan doen. We hadden het geluk dat de academie in die tijd groeide. Er meldden zich veel nieuwe studenten aan. Dat bood ons de mogelijkheid om ook nieuw personeel aan te nemen. Daarvoor zochten we mensen die zich altijd wilden blijven ontwikkelen en goed waren in samenwerken, waar we vroeger misschien vooral zochten op inhoud.”

Hielp dat?

“Ja, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Avans is een A-merk, waar mensen graag willen werken. Er is hier een goed werkklimaat. Dan trek je de juiste mensen ook aan.”

Bij ATD studeren momenteel zo’n 2.900 studenten. Zo’n tien jaar geleden lag dat aantal rond de 1.200. Toen kwam de groei. Inmiddels neemt die groei af, een trend die ook landelijk zichtbaar is. De laatste twee jaar melden zich steeds minder nieuwe studenten aan voor technische opleidingen.

Wat is daarvan de reden?

“In de jaren dat we groeiden, was er met name een grote vraag in het beroepenveld naar technische studenten. Daar zat een groot gat. Inmiddels zien we dat er in bijna elke sector veel banen zijn. Dat stelt ons als academie voor een uitdaging om nieuwe jongeren te trekken voor de techniek en ICT. Tegelijkertijd is er een besef: trekt techniek nog wel jongeren? Misschien moeten we het niet meer ‘techniek’ noemen, maar iets met technologie, innovatie en data. Dat is nu een besef, en kan uiteindelijk een doel worden.”

Over doelen gesproken, waar is er nog ruimte tot groei?

“We willen meer inzetten op co-creatie met het bedrijfsleven en de flexibele leerroutes. Dat is in lijn met Ambitie2025 van Avans. Ook willen we een betere overstijgende samenwerking tussen de verschillende opleidingen binnen en buiten de academie. Die samenwerking is nu al goed binnen de individuele opleidingen, maar we willen ervoor zorgen dat de kennis gedeeld wordt.”