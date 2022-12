Avansstudent Thomas stapt op bij politieke partij SGP na bedreigingen vanwege uitspraken over ‘woke wind’

Thomas Vink

Thomas Vink, derdejaarsstudent Bestuurskunde bij Avans, stapt op als fractievolger bij SGP. De student, homoseksueel in een partij die tegen het homohuwelijk is, stopt bij de Waalwijkse fractie na bedreigingen aan zijn adres. Die ontving hij al langer, maar bereikten vorige week een kookpunt na een debat in de raadszaal. Daarin deed Thomas activiteiten van andere partijen om de regenboogvlag te hijsen en diversiteitsbeleid af als ‘woke wind’, die buiten het gemeentehuis gehouden moeten worden.

Dat betoog viel bij een aantal politieke partijen verkeerd, schrijft het Brabants Dagblad. Zij zetten vraagtekens bij het feit dat je zulke thema’s kunt afdoen als ‘woke’. Een paar weken later, tijdens een ander debat in de raadzaal, zorgde het verhaal van de Avansstudent voor een discussie. Thomas, tot voor kort actief als fractievolger, woonde dat debat op de publieke tribune bij en voelde zich aangevallen zonder dat hij zich hiertegen kon verweren. De toon van berichten aan zijn adres, volgens hem afkomstig uit progressieve hoek, werd daarna een stuk feller.

”Ik kreeg bijvoorbeeld een anoniem bericht met daarin mijn thuisadres en de dagen waarop ik werk of studeer, en waar. Dat voelt erg bedreigend. Ze zoeken uit wat je doet”, vertelt Thomas, die vorig jaar al eens met Punt sprak en het daar ook had over nare reacties die hij kreeg, tegen de regionale krant. Hij voelt zich niet meer veilig om vrijuit te spreken en thema’s aan te kaarten die hij belangrijk vindt.

Tegen bedreigingen

De Avansstudent bekritiseert partijen als D66 en GroenLinks. Thomas vindt dat ‘sommige partijen’ het veel over diversiteit en inclusie hebben, maar dat er voor zíjn overtuiging amper plek is. Hans Metzke, fractievoorzitter voor D66 in Waalwijk, vindt het niet kunnen dat de student Bestuurskunde bedreigingen ontvangt. Maar de kritiek op zijn partij vindt hij ook niet terecht. Volgens hem werd de naam van Thomas niet specifiek benoemt in het betreffende debat.

Regenbooggemeente

Wel is de partij sinds deze gebeurtenis gekomen met een amendement om van Waalwijk een regenbooggemeente te maken, die zich meer inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap, iets wat de partij volgens Metzke al langer wilde. ”Maar door de ‘woke-uitspraken’ is wel besloten hier sneller echt werk van te maken. We waren eerlijk gezegd stomverbaasd door wat er die bewuste avond is gezegd”, zegt hij tegen het Brabants Dagblad. Metzke geeft wel aan dat het handig was geweest om tussen de twee debatten door contact op te nemen met Thomas, om meer duidelijkheid te krijgen over zijn uitspraken.



Gevraagd naar een reactie van Thomas, geeft de derdejaarsstudent aan niet inhoudelijk te willen reageren op de recente gebeurtenissen. Hij blijft de komende tijd het liefst weg van alle media. ”In verband met mijn veiligheid”, vertelt hij.