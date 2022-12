Nog even bikkelen: verwarmingsprobleem Onderwijsboulevard nog niet opgelost

Ri via Pixabay

Steenkoud, bloedheet of toch weer steenkoud? Er is nog steeds een technisch mankement aan de verwarmingsinstallatie op de Onderwijsboulevard. Vorige week leek het warmteprobleem bijna opgelost, vandaag zakt de thermostaat echter naar een nieuw dieptepunt: 15 graden.

Maandag en dinsdag was het in plaats van te warm, veel te koud. Daarom is besloten om de verwarming tijdelijks zowel in de nacht als overdag aan te laten staan, zolang de temperatuur in de nacht buiten onder nul is.

Het kan zijn dat het door deze tijdelijke maatregel in enkele ruimten weer te warm wordt, waarschuwt Avans. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing om de verwarmingsinstallatie van de Onderwijsboulevard goed in te stellen.